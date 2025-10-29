Ο Αθηναϊκός Qualco λύγισε τη Σαρνέ και έγινε φαβορί για πρόκριση και την πρώτη θέση

Ο Αθηναϊκός Qualco έφυγε με το διπλό από τη Γαλλία, επικρατώντας της Σαρνέ με 75-69, και έτσι έγινε το απόλυτο φαβορί στον όμιλο J του EuroCup Women, όχι μόνο για την πρόκριση, αλλά και για την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Το παιχνίδι κρίθηκε στα τελευταία λεπτά, όταν η Σαρνέ ισοφάρισε 67-67 στα 3:33 πριν τη λήξη και είχε την ευκαιρία να περάσει μπροστά.

Οι γηπεδούχες δεν κατάφεραν να σκοράρουν στις δύο καλές επιθέσεις που είχαν, και η Ρόμπιν Παρκς έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στον Αθηναϊκό με 69-67. Η Τόμας ισοφάρισε σε 69-69, όμως η Αλέξις Πρινς ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο για το 69-72 στο 39', με την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου να διατηρεί το προβάδισμα ως το φινάλε και να φτάνει στη σπουδαία νίκη.

Για τον Αθηναϊκό, η Πρινς γέμισε τη στατιστική της με 17 πόντους, 2/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 28:01 ενώ η Παρκς πρόσθεσε 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 34-46, 53-61, 69-75.

Αποτελέσματα-4η αγωνιστική

Σαρνέ-Αθηναϊκός 69-75

Μπεσίκτας-Γκορζόφ 30/10

Κατάταξη