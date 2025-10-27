Ηρακλής: Με υπηρεσιακό προπονητή στη Λετονία
Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Σιγάλα, δύο ημέρες μετά τη βαριά ήττα στο Ιβανώφειο από την ΑΕΚ.
Ο «Γηραιός» έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν με ρεκόρ 1-3, καθώς μετά τη νίκη της πρεμιέρας απέναντι στον Προμηθέα Πάτρας, γνώρισε τρεις διαδοχικές ήττες από ΠΑΟΚ (εκτός), Μύκονο (εντός) και ΑΕΚ (εντός).
Πλέον ο Ηρακλής θα πορευτεί με τον υπηρεσιακό προπονητή τον Σωτήρη Καραποστόλου μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος αντικαταστάτης για τη θέση. Η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τη Ρίγα Ζέλι, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της European North Basketball League (29/10, 19:30), με τον Καραποστόλου να εκτελεί χρέη προπονητή.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.