Ο Ηρακλής μετά τη λύση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Σιγάλα θα πορευτεί με τον Σωτήρη Καραποστόλου στη θέση του υπηρεσιακού προπονητή και με εκείνον θα ταξιδέψει στην Λετονία.

Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Σιγάλα, δύο ημέρες μετά τη βαριά ήττα στο Ιβανώφειο από την ΑΕΚ.

Ο «Γηραιός» έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν με ρεκόρ 1-3, καθώς μετά τη νίκη της πρεμιέρας απέναντι στον Προμηθέα Πάτρας, γνώρισε τρεις διαδοχικές ήττες από ΠΑΟΚ (εκτός), Μύκονο (εντός) και ΑΕΚ (εντός).

Πλέον ο Ηρακλής θα πορευτεί με τον υπηρεσιακό προπονητή τον Σωτήρη Καραποστόλου μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος αντικαταστάτης για τη θέση. Η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τη Ρίγα Ζέλι, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της European North Basketball League (29/10, 19:30), με τον Καραποστόλου να εκτελεί χρέη προπονητή.