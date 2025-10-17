Basketaki Salonica: Aφιέρωμα στους Seattle SuperΨΩΝΙΑ

Δεύτερο αφιέρωμα για το Basketaki Salonica,στους Seattle SuperΨΩΝΙΑ,μια εκ των ιστορικότερων ομάδων που έχουν συμμετάσχει στην διοργάνωση με συνεχείς παρουσίες από το 2018 με πορείες καλές που χαρακτηρίζονται από την διάθεση των αθλητών για το παιχνίδι καθώς και για το πολύ όμορφο και "παρεΐστικο" κλίμα που τους διακρίνει.

Δείτε το αφιέρωμα του Basketaki Salonica για τους Seattle SuperΨΩΝΙΑ

Αναλυτικά

Βρεθήκαμε με τον πρόεδρο και ιδρυτή της ομάδας, Λευτέρη Μουράτη,ο οποίος έδωσε ωραίες απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ομάδα.

•Καλησπέρα Λευτέρη, αρχικά θα ήθελα να ρωτήσω πως δημιουργήθηκε η ομάδα;

Η ομάδα δημιουργήθηκε το μακρινό 2018 όταν ήρθε στην προσοχή του Δημήτρη Τσουκαλά (νυν και αεί προέδρου – ακόμα και αν δε συμμετέχει πλέον στο Basketaki με τα Ψώνια) η εκκίνηση ενός τουρνουά μπάσκετ, για λάτρεις του αθλήματος, μή επαγγελματίες αθλητές. Οι έτεροι Καππαδόκες , Ο Θανάσης Δαμιανίδης και εγώ ενθουσιαστήκαμε στην ιδέα, και σηκώσαμε τα μανίκια. Το όνομα ήρθε σχεδόν αυτόματα καθώς ο Δημήτρης και ο Θανάσης ήταν Λάτρεις των Supersonics της εποχής του Kemp και Payton, ενώ συγχρόνως τυγχάνουμε και μεγάλες Ψωνάρες. Όπως έλεγε και το καταστατικό: Είμαστε Ψωνισμένες Ψυχές που αρνούνται να δεχτούν την πρόσκληση του χρόνου και να κρεμάσουν τα παπούτσια τους. Ο Θανάσης ανέλαβε τη δημιουργία του Logo ως Καλλιτέχνης, and the rest is History.

Το αρχικό ρόστερ διαμορφώθηκε από την ήδη υπάρχουσα παρέα, που βρισκόμασταν και παίζαμε κάτι σαν μπάσκετ, τις Πέμπτες στο Ελληνικό Κολλέγιο και περιελάμβανε τους υπεραθλήτες , Ασημένιο , Δαμιανίδη, Καπούλα, Καρανικόλα, Κουτρομάνο, Μαλακώζη, Μουράτη, Μούστο, Σουλτογιάννη, Σταυρόπουλο, Τσουκαλά, Φουντουλάκη

Στο Basketaki πρέπει να εμφανιστήκαμε στη 2η ή την 3η σαιζόν της λειτουργίας του, καθώς δεν ήμασταν αρχικά σίγουροι αν τα πόδια μας μπορούν να αντέξουν το πάνω κάτω του (διπλού).

•Ποιες οι σκέψεις σας σχετικά με την ομάδα αλλά και ευρύτερα για την διοργάνωση μετά από όλα αυτά τα χρόνια;

Η ομάδα μέσα σε αυτά τα χρόνια, είχε τα πάνω της και τα κάτω της, ωστόσο προσπαθήσαμε να μείνουμε πιστοί στις αρχές μας, που ήταν παίζουμε όλοι, πάμε για να χαρούμε το παιχνίδι, σαφώς και μας ενδιαφέρει η νίκη, ωστόσο δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Υπήρξαν και υπάρχουν περίοδοι που μπορεί να ξεχάσουμε για λίγο τον λόγο ύπαρξης των Ψώνιων, αλλά με λίγο σκούντημα και μια αφύπνηση, συνερχόμαστε. Όχι επειδή είμαστε Ψώνια , αλλά θεωρούμε ότι μέσα στα χρόνια έχουμε αποκτήσει φήμη μιας πολύ αγαπητής και καθαρής ομάδας και αυτό το φυλάμε ως κόρη οφθαλμού.

Η διοργάνωση προσπαθεί να παρέχει γήπεδα υψηλού επιπέδου , υπαλλήλους που φαίνονται να αγαπούν τη δουλειά τους, και προσπαθούν επιτυχώς συνήθως να κρατήσουν μια καλή επικοινωνία με τις ομάδες. Προφανώς και υπάρχουν παθογένειες , προφανώς και υπάρχουν παράπονα , αλλά με λίγη καλή διάθεση λύνονται,και γενικότερα όλοι έχουν την διάθεση για την επίλυση όποιων προβλημάτων προκύψουν.

•Σίγουρα μετά από τόσα χρόνια,η κάθε ομάδα περνάει έντονες στιγμές. Εσύ ποιες κρατάς και γιατί;

Κάθε άλλη στιγμή της ομάδας μας επισκιάζεται από τον αδόκητο χαμό του φίλου και συμπαίκτη μας Πάρη Νταμπούδη, που σκοτώθηκε τον Ιούνιο του 2024 σε τροχαίο. Υπήρξε μια ευγενική ψυχή που πάντα πρόσφερε στην ομάδα, και με το ταλέντο του και με την ηρεμία του. Είναι διαρκώς στο νου μας, ήταν είναι και θα είναι στο ρόστερ της ομάδας όσο υπάρχουν SuperΨώνια. Ο Χαμός του έδεσε τους υπόλοιπους για μια ζώη.

•Θα έκανες κάτι διαφορετικό όσον αφορά την δημιουργία,την στελέχωση ή και την διαχείριση του δυναμικού της ομάδας;

Η ομάδα κάθε χρόνο κάνει ελάχιστες κινήσεις, ανάλογα με τις απώλειες που έχει στο έμψυχο δυναμικό, και πάντα ο παίκτης που θα αποκτηθεί θα έρθει μετά από σύσταση υπάρχοντος παίκτης, κύριως για τον χαρακτήρα και δευτερευόντως για την αγωνιστική του ικανότητα. Ευτυχώς μέχρι τώρα δεν υπήρξαν μεγάλες αστοχίες. Φυσικά όταν μιλάμε και 16-17 διαφορετικούς ανθρώπους θα υπάρξουν και διαφωνίες και εντάσεις, και εκεί αρκετές φορές , αποκτά σημασία ο ρόλος μου ως εξισσοροπιστή και κυματοθραύστη.

Αν άλλαζα κάτι θα ήταν να παραμείνει αυτούσια η τριάδα των δημιουργών των Ψώνιων και να μην διασπαστεί, ωστόσο και οι αποχωρισμοί είναι μέσα στη ζωή ενώ κάποιες φορές υπάρχουν επανασυνδέσεις.

Θα έπρεπε να κάνω ειδική μνεία και Στον Σίμο Μαλακώζη, τον Δημήτρη Τσουκαλά , τον Μιχάλη Ιωαννίδη, τον Χρήστο Ακριτόπουλο , τον Γρηγόρη Φανουλά, τον Θαναση Μπίνα, τον Κώστα Κουτρομάνο και τον αείμνηστο Παρη Νταμπούδη που σε μια δύσκολη σαιζόν κράτησαν την ομάδα όρθια όταν πολλές φορές παίζαμε με μία ή καμία αλλαγή.

Το ίνδαλμα όλων μας είναι ο Κώστας Καρανικόλας ο οποίος αν και 56 ετών μας βάζει όλους τα γυαλιά.Με τα χρόνια, προχωρήσαμε και σε “υιοθεσία” 3-4 νεαρών για να μπορούν να τρέχουν αντί για εμάς , και τώρα αναγκαζόμαστε να τους τραβάμε τα γκέμια , μπας και μπορέσουμε να περάσουμε οι υπόλοιποι το κέντρο. Ο Νικόλας Κατσιώρας, ο Γιώργος Τοπαλίδης, ο Παναγιώτης Κατσαδούρης και ο Κώστας Τζουβάρας, ανάβουν το τούρμπο και ξεχνάνε να το σβήσουν.

Το ρόστερ για την σαιζόν μας για την σεζόν 2025-2026 αποτελείται: Ακριτόπουλος Χρήστος, Γκαμπράνης Μάκης, Δαμιανίδης Θανάσης, Ιωαννίδης Μιχάλης, Καρανικόλας Κώστας, Κατσαδούρης Παναγιώτης, Κατσιώρας, Νικόλας, Μαλακώζης Σίμος, Μολυβιάτης Βαγγέλης, Μουράτης Λευτέρης, Μούστος Χρυσόστομος, Μπαλάφας Γιώργος, Ναμπούδης Πάρης, Παρθενιώτης Κώστας, Τζουβάρας Κώστας, Τοπαλίδης Γιώργος, Φανουλάς Γρηγόρης.Οι προπονητές Δημήτρης Χατζηπουργάνης, Θανάσης Δαμιανίδης

Οι αιώνιοι MVP Τζουβάρας, Τοπαλίδης

Θρύλοι που πέρασαν Γιώργος Γραμματίκας, Θοδωρής Κάγκας, Γιώργος Καλιάτσος

Οι χορηγοί μας

Άρης Σιδερας The Rehab Pub Βαλαωρίτου

Χρήστος Καπούλας Royal Hotel and Suites Πολύχρονο.

•Τι είναι για σένα οι Seattle SuperΨΩΝΙΑ;

Τα Ψώνια για μένα είναι ένα μεγάλο μέρος αυτού που στο μυαλό μου με κρατάει νέο. Είναι μια ομάδα διαφορετικών ανθρώπων που συνδέονται με κάτι μεγαλύτερο απο αυτούς το Μπάσκετ.

Ειδικά φέτος για μένα αποτελεί παρηγοριά και συγχρόνως μακρινό στόχο να μπορέσω να επανέλθω και να φορέσω πάλι την τιμημένη Ψωνίστικη Φανέλα.

Ενα μήνυμα που θα ήθελες εσύ να στείλεις;

Ένα μήνυμα για τους συμπαίκτες μου θα ήταν να βάλουν τους συμπαίκτες τους πάνω από τον εαυτό τους, και ένα μήνυμα για τους αντιπάλους θα ήταν, να προσέχουν γιατί φέτος ερχόμαστε πιο ψωνισμένοι από ποτέ.