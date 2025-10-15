Ο Ιωάννης Παπαπέτρου αποκαλύπτει το επόμενο βήμα της καριέρας του
Λίγους μήνες μετά από την απόφαση να βάλει τέλος στην καριέρα του, ήρθε η ώρα ο Ιωάννης Παπαπέτρου να αποκαλύψει αποκλειστικά στο Gazzetta το επόμενο βήμα της καριέρας του. Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στις 12.00. Μείνετε συντονισμένοι.
Στις 22 Ιουνίου 2025, ο Ιωάννης Παπαπέτρου έγραψε τους τίτλους της σπουδαίας καριέρας του, ως αθλητής. Σχεδόν τέσσερις μήνες μετά, σπάει τη σιωπή του. Για πρώτη φορά. Στο Gazzetta. Αποκλειστικά.
Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στις 12.00, ο Ιωάννης Παπαπέτρου αποκαλύπτει και ανακοινώνει το επόμενο βήμα της καριέρας του.
Μείνετε συντονισμένοι γι' αυτό που έρχεται στο Gazzetta!
