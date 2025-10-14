Η FIBA προχώρησε σε μια πρωτοφανή απόφαση για το βρετανικό μπάσκετ, αναστέλλοντας προσωρινά τη συμμετοχή της Εθνικής Ανδρών και το δικαίωμα της Ομοσπονδίας να αδειοδοτεί εγχώριες διοργανώσεις, λόγω σοβαρών προβλημάτων διακυβέρνησης. Παράλληλα, σύστησε ειδική Ομάδα Εργασίας για να διερευνήσει την κατάσταση και να προτείνει λύσεις που θα αποκαταστήσουν την ομαλότητα.

Στις 20 Αυγούστου 2025, η Εκτελεστική Επιτροπή της FIBA ​​αποφάσισε να συστήσει την Ομάδα Εργασίας ​​για θέματα που αφορούν στα ζητήματα των Βρετανικών Ομάδων μπάσκετ με στόχο τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση των προφανών ζητημάτων διακυβέρνησης και της μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς στις διοργανώσεις των βρετανικών ομάδων Ανδρών. Μετά από μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων και συναντήσεων με ενδιαφερόμενους φορείς του μπάσκετ, η Ομάδα Εργασίας υπέβαλε τις συστάσεις της στην Εκτελεστική Επιτροπή της FIBA, η οποία αποφάσισε σήμερα τα εξής:

Να αναστείλει προσωρινά το δικαίωμα της Βρετανικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης να αδειοδοτεί ή να αναγνωρίζει εθνικές διοργανώσεις ανδρών καθώς και να παρατάξει την Εθνική ομάδα Ανδρών στις διοργανώσεις της FIBA, ​ εν αναμονή της επίλυσης των τρεχόντων ζητημάτων διακυβέρνησης. Να εξουσιοδοτήσει την Ομάδα Εργασίας να συνεργαστεί απευθείας με τους ενδιαφερόμενους φορείς του μπάσκετ και την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για να διερευνήσει και να προτείνει ένα προσωρινό πλαίσιο λειτουργίας για τις κορυφαίες εθνικές διοργανώσεις ανδρών.

Αυτά τα μέτρα στοχεύουν στην αποκατάσταση της κανονιστικής ακεραιότητας και στην προώθηση της βιώσιμης διακυβέρνησης του ανδρικού μπάσκετ στη Μεγάλη Βρετανία το συντομότερο δυνατό.

Η απόφαση αυτή θεωρείται καθοριστική εξέλιξη για το μέλλον του βρετανικού μπάσκετ, το οποίο τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει οργανωτικές και διοικητικές δυσλειτουργίες, τόσο σε επίπεδο εθνικών ομάδων όσο και συλλόγων. Η FIBA, μέσω της παρέμβασής της, επιχειρεί να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των βρετανικών θεσμών με τα διεθνή πρότυπα και να θέσει τις βάσεις για μια πιο σταθερή και διαφανή διοικητική δομή στο άμεσο μέλλον.