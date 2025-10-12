«Ελληνική ομάδα πλησιάζει στο NBA Europe»
Πριν από λιγες μέρες, η Euroleague με επίσημη τοποθέτηση της στάθηκε στα σημεία που πρέπει να σεβαστούν FIBA-NBA για να επιτευχθεί συνεργασία. Την Παρασκευή 10/10 επίσης έγινε γνωστό πως η Γαλατάσαραϊ δέχτηκε πρόσκληση για να ενταχθεί στο NBA Europe, το νέο πρότζεκτ που αναμένεται να έρθει στην Ευρώπη το 2027.
Τώρα έρχεται ο δημοσιογράφος Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι που τονίζει πως μια ελληνική ομάδα βρίσκεται κοντά στο να συμφωνήσει με το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου και να συμμετέχει στο ΝΒΑ Εurope.
Επιπλέον στην νέα λίγκα το δημοσίευμα τονίζει πως θα παίξει και μια ομάδα από την Αγγλία Επίσης, χωρίς ακόμα να έχει γίνει γνωστό αν θα είναι από το Λονδίνο ή το Μάντσεστερ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.