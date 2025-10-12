«Ελληνική ομάδα πλησιάζει στο NBA Europe»

Δημοσίευμα τονίζει πως ελληνική ομάδα είναι κοντά στο να πάρει θέση στο NBA Europe, ενώ στέκεται και σε σύλλογο της Αγγλίας.

Πριν από λιγες μέρες, η Euroleague με επίσημη τοποθέτηση της στάθηκε στα σημεία που πρέπει να σεβαστούν FIBA-NBA για να επιτευχθεί συνεργασία. Την Παρασκευή 10/10 επίσης έγινε γνωστό πως η Γαλατάσαραϊ δέχτηκε πρόσκληση για να ενταχθεί στο NBA Europe, το νέο πρότζεκτ που αναμένεται να έρθει στην Ευρώπη το 2027.

Τώρα έρχεται ο δημοσιογράφος Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι που τονίζει πως μια ελληνική ομάδα βρίσκεται κοντά στο να συμφωνήσει με το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου και να συμμετέχει στο ΝΒΑ Εurope.

Επιπλέον στην νέα λίγκα το δημοσίευμα τονίζει πως θα παίξει και μια ομάδα από την Αγγλία Επίσης, χωρίς ακόμα να έχει γίνει γνωστό αν θα είναι από το Λονδίνο ή το Μάντσεστερ.