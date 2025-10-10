Η Γαλατάσαραϊ δέχτηκε πρόσκληση για να συμμετέχει στο NBA Europe

Η Γαλατάσαραϊ δέχτηκε πρόσκληση για να ενταχθεί στο NBA Europe, το νέο πρότζεκτ που αναμένεται να έρθει στην Ευρώπη το 2027.

Η Γαλατάσαραϊ φαίνεται να είναι μία από τις υποψήφιες ομάδες για να ενταχθεί στο νέο πρότζεκτ του NBA Europe. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του προέδρου της, Ντουρσούν Οζμπέκ, η τουρκική ομάδα έχει λάβει επίσημη πρόσκληση για να συμμετάσχει στη λίγκα που θα δημιουργηθεί το 2027.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Οζμπέκ δήλωσε: «Τον περασμένο μήνα πήγαμε στη Γενεύη κατόπιν πρόσκλησης της FIBA. Η FIBA έχει μια νέα πρωτοβουλία στην Ευρώπη: το NBA Europe. Βρίσκεται ακόμα στα στάδια σχεδιασμού. Ήθελαν να συμμετάσχει η Γαλατάσαραϊ. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, αλλά έχουμε λάβει πρόσκληση συμμετοχής. Θα σας κρατάμε ενήμερους για κάθε βήμα».

Η EuroLeague εξέδωσε νωρίτερα σήμερα ανακοίνωση σχετικά με τις συναντήσεις που γίνονται για την υλοποίηση του NBA Europe και τα σημεία στα οποία θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ FIBA και NBA, ώστε να γίνει πραγματικότητα το νέο πρωτάθλημα.