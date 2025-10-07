Στον πάγκο της Μεγάλης Βρετανίας θα κάθεται η Στέλλα Καλτσίδου.

Εκτιμούν πολύ την Στέλλα Καλτσίδου στην Μεγάλη Βρετανία και το δείχνουν με πράξεις. Η Ομοσπονδια της χώρας ανακοίνωσε πως η ελληνικά head coach θα βρίσκεται στο τιμόνι της Εθνικών Γυναικών.

Η Καλτσίδου θα αναλάβει τις τύχες της ομάδας τον Νοέμβρη, αφού θα ξεκινήσει οι υποχρεώσεις με το ματς των προκριματικών για το Eurobasket 2027 κόντρα στην Ελβετία στις 12/11.

Η ελληνίδα κόουτς τα πήγε εξαιρετικά στις Λόντον Λάιονς και κατάφερε να κατακτήσει δύο σερί φορές το εγχώριο πρωτάθλημα. Μεγαλύτερη στιγμή της το Eurocup που πανηγύρισε το 2024, οδηγώντας τις Βρετανίδες στην κορυφή.

Φυσικά βρίσκεται και στον πάγκο του Αθηναϊκού, με τις βλέψεις της ομάδας να είναι πολύ υψηλές για φέτος μετά τις σπουδαίες προσθήκες που έγιναν.