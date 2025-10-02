Gazz Floor powered by Novibet με πρώτη γεύση από Ολυμπιακό-Παναθηναϊκό και special guest Γιάννη Μπουρούση

Το τερέν του Gazz Floor powered by Novibet θα... πατήσει σήμερα ο σπουδαίος Γιάννης Μπουρούσης σε μια special guest εμφάνιση! Τα πρώτα δείγματα από Ολυμπιακό-Παναθηναϊκό, το πρωτάθλημα που ξεκινά κι οι μάχες των ΑΕΚ, Άρη, Πανιώνιου!

Το Gazz Floor powered by Novibet έκανε πρεμιέρα και σήμερα έρχεται ακόμα πιο δυνατό!

Ο επί σειρά ετών αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας Γιάννης Μπουρούσης, με λαμπρή καριέρα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό AKTOR, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και όχι μόνο θα... γεμίσει με την παρουσία του το στούντιό μας!

Η συζήτηση δεν θα μείνει μόνο στα μέχρι τώρα πεπραγμένα των δύο αιωνίων, καθώς ξεκινά το πρωτάθλημα...

Μείνετε συντονισμένοι στο YouTube του Gazzetta. Το τζάμπολ γίνεται στις 16.15!