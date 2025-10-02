Gazz Floor powered by Novibet με πρώτη γεύση από Ολυμπιακό-Παναθηναϊκό και special guest Γιάννη Μπουρούση
Το Gazz Floor powered by Novibet έκανε πρεμιέρα και σήμερα έρχεται ακόμα πιο δυνατό!
Ο επί σειρά ετών αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας Γιάννης Μπουρούσης, με λαμπρή καριέρα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό AKTOR, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και όχι μόνο θα... γεμίσει με την παρουσία του το στούντιό μας!
Η συζήτηση δεν θα μείνει μόνο στα μέχρι τώρα πεπραγμένα των δύο αιωνίων, καθώς ξεκινά το πρωτάθλημα...
Μείνετε συντονισμένοι στο YouTube του Gazzetta. Το τζάμπολ γίνεται στις 16.15!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.