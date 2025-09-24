Η Φενέρμπαχτσε νίκησε με 85-83 την Μπεσίκτας και κατέκτησε το Super Cup της Τουρκίας.

H Φενέρμπαχτσε ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη νέα σεζόν κατακτώντας τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Με 85-83 επικράτησε της Μπεσίκτας στον τελικό για να κάνει δικό της το Super Cup.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε από την αρχή τα ηνία της αναμέτρησης φτάνοντας μάλιστα και στο +24 (40-16) χωρίς να χρειαστεί καθόλου να αγχωθεί. Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Μπεσίκτας, όμως, πάτησε... γκάζι σκοράροντας 31 πόντους μόνο στην τέταρτη περίοδο για να πλησιάσει στο -2 πριν το φινάλε της αναμέτρησης.

Για τη Φενέρμπαχτσε ξεχώρισε ο Ντέβον Χολ με 23 πόντους (4/6 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ με τον Γουέιντ Μπάλντγουιν να ακολουθεί με 20 πόντους, ένα ριμπάουντ και 5 ασίστ. Εξαιρετικό ματς έκανε και ο Μίκαελ Γιάντουνεν σημειώνοντας 19 πόντους και 7 ριμπάουντ ενώ ευστόχησε σε 4/5 τρίποντα. Για την Μπεσίκτας κορυφαίος σκόρερ ήταν ο Ντεβόν Ντότσον με 25 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Μάλιστα, το φινάλε ήταν... θρίλερ με τον Ντότσον να δέχεται τάπα σε τρίποντο νίκης από τον Νίκολο Μέλι στα 0,7" για να κατακτήσει το τρόπαιο η Φενέρ.

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 43-34, 67-50, 85-83