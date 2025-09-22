Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχαρίστησε τον κόσμο που βρέθηκε στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία, με ένα όμορφο μήνυμα μέσω των social media.

Ο Παναθηναϊκός έστειλε μήνυμα αγάπης στον κόσμο του μέσα από τα social media της ομάδας, ευχαριστώντας τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο πλευρό των παικτών στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία.

Το ιστορικό αυτό τουρνουά έδειξε ότι ο αθλητισμός μπορεί να φέρει πιο κοντά τον κόσμο, αφού τα ματς του τριφυλλιού ήταν sold out με τους φίλους της ομάδας να δείχνουν την αγάπη τους και τη στήριξή τους όλες τις μέρες που η ομάδα βρισκόταν εκεί.

Οι «πράσινοι» τόνισαν ότι δεν υπάρχουν αποστάσεις και όρια στην αγάπη των φιλάθλων για την ομάδα, χαρακτηρίζοντάς τους ως την «αιώνια δύναμή της».

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού:

«Η αιώνια δύναμή μας

Από τη Μελβούρνη μέχρι το Σίδνεϊ, δύο εμβληματικές και ιστορικές βραδιές απέδειξαν ξανά τι κάνει τον Παναθηναϊκό πραγματικά μοναδικό: η εσωτερική μας δύναμη, οι φίλαθλοί μας! Η αγάπη σας δεν γνωρίζει σύνορα, αποστάσεις, όρια.

Σε κάθε φίλο που μας ακολούθησε στην Αυστραλία και σε κάθε «πράσινη» ψυχή σε όλο τον κόσμο, ένα μεγάλο ευχαριστώ που μεταφέρετε παντού το πνεύμα του Παναθηναϊκού!

Γιατί όπου κι αν πάμε, η Πράσινη Οικογένεια είναι πάντα εκεί!»