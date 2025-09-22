Παναθηναϊκός: «Είστε η αιώνια δύναμη μας»
Ο Παναθηναϊκός έστειλε μήνυμα αγάπης στον κόσμο του μέσα από τα social media της ομάδας, ευχαριστώντας τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο πλευρό των παικτών στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία.
Το ιστορικό αυτό τουρνουά έδειξε ότι ο αθλητισμός μπορεί να φέρει πιο κοντά τον κόσμο, αφού τα ματς του τριφυλλιού ήταν sold out με τους φίλους της ομάδας να δείχνουν την αγάπη τους και τη στήριξή τους όλες τις μέρες που η ομάδα βρισκόταν εκεί.
Οι «πράσινοι» τόνισαν ότι δεν υπάρχουν αποστάσεις και όρια στην αγάπη των φιλάθλων για την ομάδα, χαρακτηρίζοντάς τους ως την «αιώνια δύναμή της».
Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού:
«Η αιώνια δύναμή μας
Από τη Μελβούρνη μέχρι το Σίδνεϊ, δύο εμβληματικές και ιστορικές βραδιές απέδειξαν ξανά τι κάνει τον Παναθηναϊκό πραγματικά μοναδικό: η εσωτερική μας δύναμη, οι φίλαθλοί μας! Η αγάπη σας δεν γνωρίζει σύνορα, αποστάσεις, όρια.
Σε κάθε φίλο που μας ακολούθησε στην Αυστραλία και σε κάθε «πράσινη» ψυχή σε όλο τον κόσμο, ένα μεγάλο ευχαριστώ που μεταφέρετε παντού το πνεύμα του Παναθηναϊκού!
Γιατί όπου κι αν πάμε, η Πράσινη Οικογένεια είναι πάντα εκεί!»
𝐎𝐮𝐫 𝐄𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐧𝐠𝐭𝐡: #𝐏𝐀𝐎𝐅𝐚𝐧𝐬 💚☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 22, 2025
From Melbourne to Sydney, two iconic and historical nights that once again proved what makes Panathinaikos truly unique: its our internal strength, our fans!
Your love knows no borders, no distances, no limits.
pic.twitter.com/U37qgY5sxb
