Αλ Αχλί - Μάλαγα 61-73: Άνετα οι Ανδαλουσιάνοι στην πρεμιέρα του Διηπειρωτικού
Η Φλαμένγκο, κάτοχος του BCL Americas, αν και βρέθηκε στο -23, το πάλεψε κόντρα στην ΝΒΑ G League United, αλλά ηττήθηκε με 93-91. Ο Τζέιντεν Σάκελφορντ με τρίποντο μείωσε στον έναν πόντο και με το σκορ, λίγο αργότερα, στο 91-91, ευστόχησε στο floater με το οποίο διαμορφώθηκε το τελικό 93-91.
Ο Σάκελφορντ τελείωσε το ματς με 20 πόντους, ενώ ο Χαντ μέτρησε 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Οι Ντεοντάτο και Σακίλ Τζόνσον σημείωσαν από 20 πόντους για τη Φλαμένγκο, που την Παρασκευή παίζει με τους Ιλαγουάρα Χοκς. Η ΝΒΑ G League United, θα έχει μια μέρα ρεπό, πριν επιστρέψει στη δράση το Σάββατο.
Εύκολα η Μάλαγα
Η Μάλαγα που επικράτησε της ΑΕΚ στον ημιτελικό του BCL πέρυσι στη SUNEL Arena και στη συνέχεια πήρε την κούπα κόντρα στη Γαλατά, δεν είχε πρόβλημα να νικήσει με 73-61 την Αλ Αχλί με τον Γουέμπ να φτάνει σε διψήφιο αριθμό πόντων, δηλαδή στους 12 σε μόλις 14 λεπτά συμμετοχής. Πρώτος σκόρερ των Ισπανών ο Πέρεζ με 16.
Για τους ηττημένους ο Αλμέιδα είχε 21 πόντους και 9 ριμπάουντ. Οι Ισπανοί κοντράρονται με την Ουτουνομίγια Μπρεξ την Παρασκευή. Αν νικήσουν εξασφαλίζουν τον τελικό της διοργάνωσης. Θέλουν ξανά την κούπα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 19/9
12.00 ΙΛΑΓΟΥΑΡΑ ΧΟΚΣ - ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ
15.00 ΟΥΤΣΟΥΝΟΜΙΓΙΑ ΜΠΡΕΞ - ΜΑΛΑΓΑ
