Οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα επιτέθηκαν σε αυτούς της Παρτιζάν μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ (vid)
Σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα χθες το βράδυ στο Βελιγράδι, μετά το φιλικό της Παρτιζάν με τον ΠΑΟΚ, όταν οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα επιτέθηκαν στους αντιπάλους τους.
Το περιστατικό έγινε σε μία παμπ της πόλης, όπου βρίσκονταν μέλη των Grobari όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στα social media.
Αυτοί του Ερυθρού Αστέρα έφτασαν στο σημείο και όπως μπορείτε να δείτε στο video, ήταν εφοδιασμένοι με καπνογόνα και ξύλα, με τα οποία επιτέθηκαν στους φίλους της Παρτιζάν.
Ακολούθησαν μάχες σώμα με σώμα, που είχαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό κάποιων, καθώς video έχει καταγράψει εκτός από την άφιξη της αστυνομίας και ασθενοφόρου.
12.09.2025🇷🇸 Delije attacked Grobari last night after match with Paok in basket club friendly match, click here for more: https://t.co/EPT5d4wWKQ— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) September 13, 2025
