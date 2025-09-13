Οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα επιτέθηκαν σε αυτούς της Παρτιζάν μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ (vid)

Η στιγμή της επίθεσης των οπαδών του Ερυθρού Αστέρα στους οπαδούς της Παρτιζάν μετά το φιλικό με τον ΠΑΟΚ.

Σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα χθες το βράδυ στο Βελιγράδι, μετά το φιλικό της Παρτιζάν με τον ΠΑΟΚ, όταν οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα επιτέθηκαν στους αντιπάλους τους.

Το περιστατικό έγινε σε μία παμπ της πόλης, όπου βρίσκονταν μέλη των Grobari όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στα social media.

Αυτοί του Ερυθρού Αστέρα έφτασαν στο σημείο και όπως μπορείτε να δείτε στο video, ήταν εφοδιασμένοι με καπνογόνα και ξύλα, με τα οποία επιτέθηκαν στους φίλους της Παρτιζάν.

Ακολούθησαν μάχες σώμα με σώμα, που είχαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό κάποιων, καθώς video έχει καταγράψει εκτός από την άφιξη της αστυνομίας και ασθενοφόρου.