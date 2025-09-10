Eurobasket 2025 Diary Day 14: Με αύρα... τετράδας και το μυαλό στην Τουρκία!

Η πολυμελής αποστολή του Gazzetta βρίσκεται στη Ρίγα σε συνεργασία με τη Novibet και σας μεταφέρει καθημερινά τον παλμό του Eurobasket και της Εθνικής μας.

Η επιστροφή της Εθνικής ομάδας στην ζώνη των μεταλλίων έκανε τα πάντα στην Ρίγα να φαίνονται πολύ πιο όμορφα στα μάτια μας, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν άλλαξε τις συνήθειες του coach και νέου ambassador του Giant Heart της Novibet, Βασίλη Σπανούλη, όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας της «επίσημης αγαπημένης».

Οι διεθνείς προπονήθηκαν χαλαρά το μεσημέρι με σουτάκια και ασκήσεις αποθεραπείας, ώστε να μην επιβαρυνθούν και να ανακτήσουν την φρεσκάδα τους για την τελευταία προπόνηση, την παραμονή του ημιτελικού με την Τουρκία.

Λίγο αργότερα, προπονήθηκαν οι αντίπαλοί μας και μετά το πέρας του προγράμματος, ο Εργκίν Αταμάν έδωσε εντολή να ανοίξουν οι πόρτες και υποδέχτηκε με ένα ζεστό και πλατύ χαμόγελο τους Έλληνες απεσταλμένους δημοσιογράφους και τέθηκε στην διάθεσή τους.

O 59χρονος τεχνικός δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος για την ανάθεση του Final 4 στην Αθήνα και το σπίτι του Παναθηναϊκού, αλλά πρόσθεσε ότι από μόνη της η είδηση δεν εγγυάται την παρουσία των «πρασίνων» στην μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και φυσικά αποθέωσε τους Έλληνες διεθνείς της ομάδας και ειδικότερα τον Σλούκα και τον Σαμοντούροβ.

Από την επικοινωνία του με τους εκπροσώπους του Τύπου δεν θα μπορούσαν να λείπουν και μερικά καρφιά, όπως η δήλωση για τις διαμαρτυρίες του Σπανούλη ως προς τα φάουλ που δεν παίρνει ο Αντετοκούνμπο, καθώς και εκείνη ότι οι διαιτητές δεν σφυρίζουν τα επιθετικά φάουλ του Γιάννη.

Στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 2ης μέρας της προημιτελικής φάσης, η Φινλανδία δεν άφησε περιθώριο στην Γεωργία, προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, φλερτάροντας πλέον με ένα μετάλλιο.