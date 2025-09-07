Ο ΠΑΟΚ μπόρεσε να πάρει τη νίκη με 94-74 επί της Πρίστινα σε φιλικό παιχνίδι ενόψει του τουρνουά του Βελιγραδίου. Στους 26 πόντους έφτασε ο Τζάκσον.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη σε μία ακόμη φιλική αναμέτρηση, αυτή τη φορά με αντίπαλο την Πρίστινα από το Κόσοβο, έχοντας επικρατήσει με διαφορά 20 πόντων και συγκεκριμένα 94-74.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

Ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι και μία ακόμη ευκαιρία για χρήσιμα συμπεράσματα για τον coach Jure Zdovc που είδε τον ΠΑΟΚ mateco να επικρατεί με 94-74 επί της ΚB Prishtina.

Αυτό ήταν το τελευταίο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο ΠAOK Sports Arena, πριν από το ξεχωριστό τουρνουά του Βελιγραδίου που ακολουθεί, αλλά και τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν, τα προκριματικά του Basketball Champions League.

Η ομάδα μας χρειάστηκε ένα δεκάλεπτο (18-15) για να επιβάλει πλήρως το παιχνίδι της και να ανοίξει τη διαφορά απέναντι στην ομάδα του Μιχάλη Κακιούζη. Στα μισά της δεύτερης περιόδου ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με διψήφια διαφορά (45-35) και έφτασε στο +13 (52-39) στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Η διαφορά ανέβηκε ακόμη περισσότερο στη διάρκεια της τρίτης περιόδου και έφτασε στο +28 (78-50) και σε αυτά τα επίπεδα διατηρήθηκε στη μεγαλύτερη διάρκεια και της τέταρτης περιόδου.

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 80-54 στο 32΄, στα μισά της τέταρτης περιόδου (35’20’’), η διαφορά ήταν στους 24 (87-63). Ο Jure Zdovc έδωσε χρόνο σε όλους τους διαθέσιμους παίκτες και μαζί στους 16χρονους Μάνη και Νούσιο, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν στο τελευταίο τρίλεπτο.

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 52-39, 78-50, 94-74

ΠΑΟΚ: Μέλβιν 14 (4), Σλαφτσάκης 4, Ζάρας 5 (1), Τζάκσον 26 (2), Περσίδης 9 (3), Ιατρίδης 6 (1), Brown 2, Φίλλιος 3 (1), Μουρ 18, Μανθόπουλος, Ντίμσα 5 (1), Μάνης 2, Νούσιος.

KB Πρίστινα: Πόλοσκα 5 (1), Αζέμι 2, Ότρεϊ 4, Μπέιλι 7 (1), Ιστρέφι, Κακρούκι 12, Μπερνς 6 (1), Κακοσάι 9 (1), Λεκντρέι 7 (1), Γιάνιεβα 18 (3), Σίλα, Ίμπισι, Κράμερ 4.