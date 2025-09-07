LOUX GNC 3on3 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΑ 2025 by Under Armour: Έσπασε όλα τα ρεκόρ προς τιμή του «θρύλου» του μπάσκετ

Η φετινή τριήμερη στάση του LOUX GNC 3on3 στην Πάτρα, την αφετηρία μας και κεντρικό event της διοργάνωσης, αποτέλεσε την πιο σημαντική στιγμή της χρονιάς.

Στην ημερολογιακή αυλαία του καλοκαιριού (29, 30 και 31 Αυγούστου), η πλατεία Γεωργίου γέμισε από μπάσκετ, χαμόγελα και ενθουσιασμό, σε ένα τριήμερο που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Με τη συνδρομή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Πατρέων στήθηκε μία εντυπωσιακή μπασκετική παράσταση, που κατέρριψε κάθε ρεκόρ σε συμμετοχή ομάδων, προσέλευση θεατών και παρουσία ανθρώπων του αθλητισμού. Στην κεντρικότερη πλατεία της πόλης, το LOUX GNC 3on3 υποδέχθηκε χιλιάδες φίλους του μπάσκετ που αγκάλιασαν τη διοργάνωση με ενθουσιασμό, με τους συνδιοργανωτές να βάζουν τη δική τους καθοριστική σφραγίδα.

Όλοι οι δρόμοι το βράδυ του Σαββάτου 30 Αυγούστου οδηγούσαν στο κέντρο της πόλης. Η “καρδιά” της Πάτρας για περισσότερο από δύο ώρες χτύπαγε σε... ρυθμούς Locomondo, με το κοινό να δίνει μαζικά το παρών για να παρακολουθήσει μία εξαιρετική συναυλία μέσα από την οποία εκφράστηκε η αγωνία και η ανάγκη για έναν άλλο κόσμο.



Πατρινοί και Πατρινές κάθε ηλικίας, έζησαν μία ξεχωριστή βραδιά όπου το μπάσκετ συνάντησε τη μουσική, και η Πάτρα μετατράπηκε σε κέντρο αθλητικής δράσης και διασκέδασης.



Οι Locomondo με αφορμή το LOUX GNC 3on3 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ by UNDER ARMOUR, μετέτρεψαν την κεντρική πλατεία της αχαϊκής πρωτεύουσας σε μία ανοιχτή μουσική σκηνή, ανεβάζοντας την ένταση και γεμίζοντας την νύχτα με ήχους, ρυθμό και θετική ενέργεια.



Η συναυλία διοργανώθηκε από την αντιδημαρχία Πολιτισμού και το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας και πλαισίωσε το το αθλητικό τριήμερο που έφερε στην Πάτρα εκατοντάδες αθλητές, αγώνες street basketball, ψυχαγωγία και παράλληλες εκδηλώσεις.

Την συναυλία παρακολούθησε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής περιουσίας Αποστόλης Αγγελής, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.



Τη διοργάνωση τίμησε με την παρουσία του και το "Τζάμπολ Αγάπης". Ο φορέας που δέκα χρόνια τώρα προάγει την κοινωνικοποίηση και την αποδοχή των παιδιών με αναπηρίες μέσω της Ειδικής Καλαθοσφαιρικής Αγωγής βρέθηκε στα courts της Πλατείας Γεωργίου, με τα παιδιά να παίζουν μπάσκετ και να το χαίρονται με την ψυχή τους!

Μέσα σε αυτό το ξεχωριστό σκηνικό, οι θερμές μας ευχαριστίες απευθύνονται στους συνδιοργανωτές που μαζί με το LOUX GNC 3on3 έφεραν το «3x3» στην κεντρικότερη πλατεία της Πάτρας: Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και προσωπικά τον Περιφερειάρχη, Νεκτάριο Φαρμάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού, Τάκη Αντωνόπουλο, καθώς και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Τον Δήμο Πατρέων και τον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Τάκη Πετρόπουλο, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αποστόλη Αγγελή, το Δημοτικό Συμβούλιο και τους υπαλλήλους του Δήμου που συνέβαλαν καθοριστικά στην υλοποίηση της διοργάνωσης. Τον ΟΛΠΑ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Παναγιώτη Αναστασόπουλο, που στάθηκαν πολύτιμοι αρωγοί. Όπως πάντα, ευχαριστούμε και τους υποστηρικτές μας, τους σημαντικότερους συνοδοιπόρους στο ταξίδι του LOUX GNC 3on3, καθώς και τον μοναδικό κόσμο της Πάτρας, που για τρεις μέρες κατέκλυσε τα courts του LOUX GNC 3on3 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ by Under Armour και γίναμε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά.

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, που για ακόμη μία φορά διασφάλισε την ασφάλεια όλων με την πολύτιμη παρουσία του.

Το «παρών» έδωσαν εκτός του υπέροχου κόσμου και πολλοί τοπικοί φορείς, όπως ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Χαράλαμπος Μπονάνος, καθώς και το σύνολο της ΕΣΚΑ-Η, με παράγοντες, αθλητές και προπονητές των ομάδων να συμμετέχουν είτε ως θεατές είτε με ενεργή παρουσία.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν και σημαντικές βραβεύσεις, τιμώντας ανθρώπους που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους στο μπάσκετ και την κοινωνία της περιοχής. Πρώτος όλων ο ζωντανός θρύλος του Πατρινού μπάσκετ, Κώστας Πετρόπουλος, προς τιμήν του οποίου έγινε και η διοργάνωση, με τη δέσμευση της GNC 3on3 ότι όσο το event διεξάγεται στην Πάτρα, θα είναι αφιερωμένο σε αυτόν. Γιατί οι θρύλοι πρέπει να τιμώνται όσο είναι εν ζωή.

Τον Κώστα Πετρόπουλο τίμησε και ο υπεύθυνος marketing του My Way, Κώστας Γιαχαλής. Στη συνέχεια τιμήθηκαν για την προσφορά τους ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Τάκης Αντωνόπουλος, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης (την πλακέτα παρέλαβε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Απόστολος Αγγελής), ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος για τη συνολική του συνεισφορά στο μπάσκετ της περιοχής, ο Κώστας Μαρλαφέκας για την προσφορά του στον αθλητισμό και την κοινωνία της Αχαΐας, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠΑ, Παναγιώτης Αναστασόπουλος.

Η Πάτρα απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να φιλοξενεί και να αναδεικνύει το μεγαλύτερο μπασκετικό γεγονός του καλοκαιριού. Το LOUX GNC 3on3 συνεχίζει το ταξίδι του ανά την Ελλάδα και ανανεώνει το ραντεβού του για την Πάτρα την επόμενη χρονιά, με την ευχή όλων όσων βρέθηκαν στην Πλατεία Γεωργίου το καλοκαίρι του 2025, του χρόνου να σπάσουμε ακόμη περισσότερα ρεκόρ συμμετοχής, ενέργειας και ανταπόκρισης.