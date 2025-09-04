Η Ηλιούπολη υποδέχεται το FIBA Endorsed Basketball 3x3 Event

Ο Δήμος Ηλιούπολης θα φιλοξενήσει το FIBA Endorsed Basketball 3x3 Event, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Δήμος Ηλιούπολης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνουν τη διοργάνωση ενός FIBA Endorsed Basketball 3x3 Event, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2025, στο χώρο στάθμευσης του Δημαρχείου Ηλιούπολης, το οποίο θα μετατραπεί σε ένα εντυπωσιακό γήπεδο μπάσκετ με την χρήση του official flooring της FIBA αλλά και του επίσημου εξοπλισμού των διοργανώσεων 3Χ3.

Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει η Fortius Sports Management Services, με πολυετή εμπειρία στη διοργάνωση κορυφαίων τουρνουά 3x3, που εγγυάται την άρτια οργάνωση και την υψηλή ποιότητα της εκδήλωσης.

Με την πολύτιμη στήριξη κορυφαίων χορηγών – Wilson (επίσημη μπάλα 3x3 της FIBA), Red Bull και Under Armour – η διοργάνωση υπόσχεται μοναδικές αθλητικές εμπειρίες, ενέργεια, ψυχαγωγία και δυνατές αναμετρήσεις.

Το τουρνουά απευθύνεται σε παιδιά από 9 ετών αλλά και σε ενήλικες, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να ζήσουν την εμπειρία του παγκοσμίως ανερχόμενου αθλήματος του basketball 3x3, που ήδη έχει ενταχθεί στο Ολυμπιακό πρόγραμμα.

Στόχοι της διοργάνωσης:

Η προώθηση ενός υγιεινού και ενεργού τρόπου ζωής μέσω του αθλητισμού.

Η καθιέρωση αντίστοιχων δράσεων που φέρνουν την τοπική κοινωνία πιο κοντά στον αθλητισμό.

Η ενίσχυση της συμμετοχικότητας και κοινωνικής συνοχής, με το μπάσκετ ως μέσο σύνδεσης όλων των ηλικιών.

Το διήμερο φεστιβάλ θα περιλαμβάνει εκτός από τους αγώνες, μουσική, happenings, διαγωνισμούς, δώρα και πολλές εκπλήξεις, δημιουργώντας μια πραγματική γιορτή του αθλητισμού στο κέντρο της Ηλιούπολης.

Δηλώσεις συμμετοχής

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας 3x3 FIBA ή να ενημερωθούν από τον Δήμο Ηλιούπολης.

Εδω οι δηλώσεις συμμετοχής.

Ημερομηνία: 13–14 Σεπτεμβρίου 2025

Τοποθεσία: Πάρκινγκ Δημαρχείου Ηλιούπολης

Διοργάνωση: Δήμος Ηλιούπολης & Περιφέρεια Αττικής

Διοργανωτής: Fortius Sports Management Services

Χορηγοί: Wilson – Red Bull – Under Armour.

