Εθνική Ελλάδας: Διεκδικείς* φανέλες με την υπογραφή των Σλούκα-Παπανικολάου (διαγωνισμός)

Αυθεντικές φανέλες των Κώστα Σλούκα και Κώστα Παπανικολάου με τις υπογραφές τους σε περιμένουν* στο PS Blog.

Η Εθνική Μπάσκετ συνεχίζει στους ρυθμούς της ευρωπαϊκής της πρόκλησης και το PS Blog συνεχίζει σε ρυθμούς «γαλανόλευκων» διαγωνισμών! Ακόμα ένας μοναδικός διαγωνισμός* είναι εδώ για όλους τους φίλους και όλες τις φίλες του μπάσκετ! Δύο φανέλες υπογεγραμμένες από δύο από τους κορυφαίους Έλληνες παίκτες, τον Κώστα Σλούκα και τον Κώστα Παπανικολάου, περιμένουν να γίνουν δικές σου!

Θέλεις να αποκτήσεις μία από αυτές τις μοναδικές, συλλεκτικές φανέλες; Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή και γρήγορη. Περισσότερα μπορείς να δεις εδώ.

Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι τη Δευτέρα (08/09, 23:59).

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. 21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |.