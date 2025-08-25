Αδιανόητη σύρραξη στο Αργεντινή - Δομινικανή Δημοκρατία: Ο Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία έριξε γροθιά σε αντίπαλο

Αδιανόητες σκηνές μετά το τέλος της αναμέτρησης της Αργεντινής με τη Δομινικανή Δημοκρατία, με τον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία να χτυπά αντίπαλό του και τους παίκτες των δύο ομάδων να γίνονται ένα κουβάρι.

Η Δομινικανή Δημοκρατία επικράτησε της Αργεντινής με 84-83 στην παράταση, παίρνοντας τη δεύτερή της νίκη στο FIBA AmeriCup, αλλά τα όσα συνέβησαν στο παρκέ μετά το τέλος της αναμέτρησης επισκίασαν τα πάντα.

Η ένταση που υπήρχε στην αναμέτρηση συνεχίστηκε αμέσως μετά το φινάλε, με τους παίκτες των δύο ομάδων να γίνονται ένα κουβάρι και τον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία να χτυπά έναν αντίπαλό του. Τη στιγμή που φάνηκε πως η ένταση είχε κλιμακωθεί, ο γκαρντ των Σαν Αντόνιο Σπερς έτρεξε κατά μήκος της βασικής γραμμής και χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο παίκτη της Αργεντινής, τον Χουάν Γκερέρο.

Γεγονός που δεν είναι απίθανο να του κοστίσει ενόψει της συνέχειας στο τουρνουά, αφού η FIBA εξετάζει το ενδεχόμενο της τιμωρίας του.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο twitter, από την κερκίδα, φαίνεται πως παίκτες της Αργεντινής πλησίασαν τον Τζόουνς Γκαρσία στο κέντρο του γηπέδου. Εκείνος απάντησε και αρκετοί ακόμα ενεπλάκησαν στη σύρραξη, μένοντας πλέον να ξεκαθαριστούν οι ενδεχόμενες τιμωρίες.

Τα βίντεο από τη σύρραξη