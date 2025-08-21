Ο Τζέριαν Γκραντ ετοιμάζεται να παρουσιαστεί διαφορετικός στα παρκέ καθώς θα λανσάρει look με κορδέλα στο κεφάλι.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR βρίσκεται μαζί με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ ενόψει των Παναμερικανικών Αγώνων στη Νικαράγουα από τις 22 έως και τις 31 Αυγούστου.

Εδώ και μερικές ημέρες έχει ξεκινήσει φουλ προετοιμασία με την Team USA στην οποία θα έχει συμπαίκτες δύο πρώην παίκτες των «πρασίνων», τον Ζακ Όγκουστ και τον Άντριου Άντριους.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ετοιμάζεται να αλλάξει και το «look» του κατά τη διάρκεια των αγώνων καθώς θα εμφανίζεται πλέον με... κορδέλα στο κεφάλι. Μάλιστα με σχετικό story ανέφερε ότι «έρχεται σύντομα ο Ηeadband J» και μένει να δούμε εάν θα διατηρήσει το ίδιο... look και στα ματς του Παναθηναϊκού τη νέα σεζόν.

Να σημειωθεί ότι η Team USA βρίσκεται στον Α' όμιλο του AmeriCup και θα παίξει κατά σειρά με Μπαχάμες (24/8, 00:40), Ουρουγουάη (25/8, 06:10) και Βραζιλία (27/8, 04:10).