Ο Άντριου Άντριους, ο οποίος αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό στο πρώτο μισό της σεζόν 2022-23, κλήθηκε στην Team USA για τους Παναμερικανικούς Αγώνες!

Μπόλικη δόση από... Παναθηναϊκό παρελθόν και παρόν έχει η Team USA ενόψει της συμμετοχής στο AmeriCup το οποίο θα διεξαχθεί στη Νικαράγουα από τις 22 έως και τις 31 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα στην ομάδα που ηγείται προπονητικά ο Στίβεν Σάιλας, βρίσκεται ο νυν παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR, Τζέριαν Γκραντ, όπως επίσης και ο Ζακ Όγκουστ, ο οποίος αγωνίστηκε στους «πράσινους» σε δύο διαφορετικές περιόδους και δη τις σεζόν 2017-18 και 2020-21.

Και να 'ταν μόνο αυτοί; Στην... παρέα προστέθηκε και ο Άντριου Άντριους, ο οποίος τη σεζόν 2022-23 φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού ωστόσο αποχώρησε στα μέσα της χρονιάς. Ο Αμερικανός γκαρντ θα πάρει τη θέση του Ελάιζα Πέμπερτον, ο οποίος αποχώρησε από την προετοιμασία.

Ο Άντριους αγωνίστηκε σε μόλις 4 ματς της Euroleague με τον Παναθηναϊκό έχοντας κατά μέσο όρο 8.2 πόντους, 1.8 ασίστ και 1.5 ριμπάουντ ανά 19:46 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 42% στα δίποντα, 62% στα τρίποντα και 89% στις βολές. Μετά την αποχώρησή του από το τριφύλλι αγωνίστηκε κατά σειρά σε Μπούρσασπορ, Μπανταλόνα και Γουλβς.