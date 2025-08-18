Άντριου Άντριους: Ένας ακόμα πρώην παίκτης που συνδέεται με τον Παναθηναϊκό στην Team USA!
Μπόλικη δόση από... Παναθηναϊκό παρελθόν και παρόν έχει η Team USA ενόψει της συμμετοχής στο AmeriCup το οποίο θα διεξαχθεί στη Νικαράγουα από τις 22 έως και τις 31 Αυγούστου.
Συγκεκριμένα στην ομάδα που ηγείται προπονητικά ο Στίβεν Σάιλας, βρίσκεται ο νυν παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR, Τζέριαν Γκραντ, όπως επίσης και ο Ζακ Όγκουστ, ο οποίος αγωνίστηκε στους «πράσινους» σε δύο διαφορετικές περιόδους και δη τις σεζόν 2017-18 και 2020-21.
Και να 'ταν μόνο αυτοί; Στην... παρέα προστέθηκε και ο Άντριου Άντριους, ο οποίος τη σεζόν 2022-23 φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού ωστόσο αποχώρησε στα μέσα της χρονιάς. Ο Αμερικανός γκαρντ θα πάρει τη θέση του Ελάιζα Πέμπερτον, ο οποίος αποχώρησε από την προετοιμασία.
Ο Άντριους αγωνίστηκε σε μόλις 4 ματς της Euroleague με τον Παναθηναϊκό έχοντας κατά μέσο όρο 8.2 πόντους, 1.8 ασίστ και 1.5 ριμπάουντ ανά 19:46 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 42% στα δίποντα, 62% στα τρίποντα και 89% στις βολές. Μετά την αποχώρησή του από το τριφύλλι αγωνίστηκε κατά σειρά σε Μπούρσασπορ, Μπανταλόνα και Γουλβς.
Andrew Andrews has joined the 2025 USA Men’s AmeriCup Team.— USA Basketball (@usabasketball) August 18, 2025
The USA Men open up competition Aug. 23 vs 🇧🇸 Bahamas. The #AmeriCup will stream live on Courtside 1891.
» https://t.co/7UIAoRDPWt pic.twitter.com/5onA5AaSNu
