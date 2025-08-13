EuroBasket U16, Φινλανδία - Ελλάδα 70-85: Επικράτησε και παίζει για τις θέσεις 9-12 η Εθνική Παίδων

Δημήτρης Οικονόμου
Ελλάδα EuroBasket U16

Με 85-70 η Εθνική Παίδων επικράτησε της Φινλανδίας και θα τεθεί αντιμέτωπη με τους Γεωργιανούς, διεκδικώντας τις θέσεις 9-12 στο EuroBasket U16.

Η Εθνική Παίδων επικράτησε της Φινλανδίας με 85-70 σε παιχνίδι κατάταξης των θέσεων 9-16 του EuroBasket U16. Έτσι, οι Έλληνες διεθνείς θα διεκδικήσουν πλέον τις θέσεις 9-12, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση με τη Γεωργία (Παρασκευή 15/8 - 20:00).

Κορυφαίος για την Ελλάδα ήταν ο Άγγελος Ζούπας, ο οποίος πέτυχε 25 πόντους με 3/9 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα για μόλις 1 λάθος.

Ακολούθησαν για την Εθνική Παίδων οι Εμμανουήλ Μάνης με 14 πόντους και 4 ασίστ, ενώ 12 προσέθεσε ο Ιωάννης Ιωαννίδης, που μάζεψε και 6 ριμπάουντ. Με την ομάδα του κόουτς Μισιάκου να ευστοχεί σε 12 από τα 25 τρίποντα τα οποία εκτέλεσε.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 30-40, 52-58, 85-70

 

@Photo credits: FIBA
     

