EuroBasket U16, Φινλανδία - Ελλάδα 70-85: Επικράτησε και παίζει για τις θέσεις 9-12 η Εθνική Παίδων
Η Εθνική Παίδων επικράτησε της Φινλανδίας με 85-70 σε παιχνίδι κατάταξης των θέσεων 9-16 του EuroBasket U16. Έτσι, οι Έλληνες διεθνείς θα διεκδικήσουν πλέον τις θέσεις 9-12, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση με τη Γεωργία (Παρασκευή 15/8 - 20:00).
Κορυφαίος για την Ελλάδα ήταν ο Άγγελος Ζούπας, ο οποίος πέτυχε 25 πόντους με 3/9 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα για μόλις 1 λάθος.
Ακολούθησαν για την Εθνική Παίδων οι Εμμανουήλ Μάνης με 14 πόντους και 4 ασίστ, ενώ 12 προσέθεσε ο Ιωάννης Ιωαννίδης, που μάζεψε και 6 ριμπάουντ. Με την ομάδα του κόουτς Μισιάκου να ευστοχεί σε 12 από τα 25 τρίποντα τα οποία εκτέλεσε.
Τα δεκάλεπτα: 20-18, 30-40, 52-58, 85-70
