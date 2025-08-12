LOUX GNC 3on3: Οι LOCOMONDO ανεβάζουν την… ένταση στο κέντρο της Πάτρας όπως μόνο εκείνοι ξέρουν!

Η καρδιά της Πάτρας θα χτυπήσει δυνατά το Σάββατο 30 Αυγούστου, καθώς στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, η Πλατεία Γεωργίου θα μετατραπεί σε μια ανοιχτή σκηνή μουσικής και διασκέδασης.

Το Σάββατο 30 Αυγούστου, η Πλατεία Γεωργίου θα γεμίσει μουσική και ζωντάνια, καθώς στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας θα μετατραπεί σε μια μεγάλη, υπαίθρια σκηνή διασκέδασης.

Στις 21:30, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κέντρο της πόλης για μια δωρεάν, υπαίθρια συναυλία των LOCOMONDO που θα γεμίσει την πατραϊκή νύχτα με ήχους, ρυθμό και θετική ενέργεια.

Το live έρχεται να πλαισιώσει το αθλητικό τριήμερο 29-31 Αυγούστου, όπου διεξάγεται το LOUX GNC 3on3 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ by UNDER ARMOUR, που φέρνει στην Πάτρα εκατοντάδες αθλητές, αγώνες street basketball, ψυχαγωγία και παράλληλες εκδηλώσεις.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Πατρέων.

To event στηρίζει και ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ).

Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια μοναδική βραδιά, όπου το μπάσκετ συναντά τη μουσική, και η Πάτρα γίνεται το κέντρο της δράσης και της διασκέδασης!

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το LOUX GNC 3on3 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ by UNDER ARMOUR, διεξάγεται το τριήμερο, 29-30-31 Αυγούστου, στην Πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, αποτελεί μία συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Πατρέων και εντάσσεται στο LOUX GNC 3on3 | TOUR 2025, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Η διοργάνωση έχει τη στήριξη της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας-Ηλείας.

“Συμπαίκτες” του GNC 3on3 είναι: η ΛΟΥΞ, η CROSSOVER,η WILSON, το MY WAY, o όμιλος AFFIDEA, τα STEGNO, η KERASIDIS GROUP, η SKENTZOS PORT SERVICE, τα ΣΒΙΕ, η ACCOUNTSAINTS, η UNDER ARMOUR, οι ξηροί καρποί ΣΙΔΕΡΗΣ, το PORTO FINO, το ΑΛΑΤΙ, η τεχνική εταιρεία Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ, το CARAVEL, οι γραφικές τέχνες ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ, τα λουκούμια ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ, η THEOCAR Rental, το συνεργείο ΠΙΤΣΗ, το Κατάστημα Παιδικών Ρούχων BKY, το ΔΙΗΧΟ, η ALFA HELLAS SECURITY, η IRONJET Deluxe Laundry, το SAMAR Bar Restaurant, το GOALEXANDROUPOLIS.COM, τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα HOMESOLAR, η PEMA, το ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ, το BEAU RIVAGE Suites, η ALL SPORTS INCLUDED, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, τα Έπαθλα PILI και το ψητοπωλείο ΑΡΗΣ.

Χορηγοί Επικοινωνίας: GAZZETTA, ΣΚΑΪ ΠΑΤΡΑΣ, ΜΕΛΩΔΙΑ & PALMOS

Σύνθημα μας; “Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΝΩΝΕΙ”!