ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΕΙΣΑΙ!

Το εύστοχο τρίποντο νίκης του Γιάννη Αθηναίου στο Sthenos BC- Miami Heets για την Elite League by Novibet

Ο Γιάννης Αθηναίου, το μόνο σίγουρο, είναι ότι ξέρει από μεγάλες κι ιστορικές μπασκετικές στιγμές σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο! (Εθνική Ελλάδος, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Άρης, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Αρμάνι Μιλάνο κλπ)

Δε θα γινόταν να μη χαρίσει και στο Basketaki The League τέτοιες στιγμές !!!

Στον αγώνα, λοιπόν, Sthenos BC- Miami Heets για την Elite League by Novibet, ο πίνακας του σκορ έγραφε 82-82 κι η μπάλα ήταν στα χέρια του για μια τελευταία επίθεση. Η άμυνα έκλεισε πάνω του, όμως...Γιάννης Αθηναίου είσαι! Ο αθεόφοβος σηκώθηκε από τη γραμμή του τριπόντου με το ένα πόδι κι ευστόχησε με ταμπλό για το 85-82, προκαλώντας έκρηξη πανηγυρισμών της ομάδας του!

Εμείς απλά θαυμάζουμε κάθε του κίνηση...