Στο γήπεδο των ακαδημιών της ΑΕΚ πραγματοποιήθηκε το Pangos All Euro Camp.

Το AEK BC Academy Sports Center στις 6 και 7 Αυγούστου φιλοξένησε το διεθνούς εμβέλειας τουρνουά Pangos All-Euro Camp, ένα event το οποίο παρακολούθησαν χιλιάδες θεατές.

Αυτό ήταν ένα ακόμη από τις αρκετές διοργανώσεις που πραγματοποιούνται τους τελευταίους μήνες στο συγκεκριμένο γήπεδο, το οποίο βρίσκεται λίγα μόλις μέτρα μακριά από τη Sunel Arena, την έδρα του ανδρικού τμήματος του «δικεφάλου», η οποία φιλοξένησε το Final Four του BCL πριν από μερικούς μήνες.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ

Συμπληρώνει μόλις 9 μήνες ζωής…

Κι όμως… Έχουμε ήδη κατακτήσει κορυφές…

Όλοι εμείς εδώ στην Ακαδημία, είμαστε υπερήφανοι, διότι το ΑΕΚ BC ACADEMY SPORTS CENTER, περί ου ο λόγος, εξελίσσεται σε προορισμό.

Εξελίσσεται σε παγκόσμιο προορισμό, όπως απεδείχθη από την εξαιρετική επιτυχία του διεθνούς εμβελείας event (Pangos All-Euro Camp), που είχαμε τη χαρά και τιμή να φιλοξενήσουμε, 6 και 7 Αυγούστου, και το οποίο παρακολούθησαν μέσω συνδρομητικής πλατφόρμας χιλιάδες θεατών από ολόκληρο τον κόσμο. Οι Αμερικανοί και οι εδώ εκπρόσωποί τους, με τον Ζήση Σαρικόπουλο, εκ των διοργανωτών, κατόπιν ενδελεχούς έρευνας μεταξύ άλλων χώρων επέλεξαν το «Σπίτι» μας γι’ αυτή τη διαδικασία.

Οι εγκαταστάσεις μας φιλοξενούν με επιτυχία έτσι ή αλλιώς εδώ και μήνες μεγάλες εκδηλώσεις, αθλητικές και πολιτιστικές, αγώνες/προπονήσεις των εθνικών ομάδων, εργασιακούς αγώνες, προπονήσεις της Ομάδας Ανδρών κλπ.

Το ballislife.com, κορυφαίο site στις ΗΠΑ, ασχολείται εκτενώς τις τελευταίες ημέρες με την τελευταία δράση, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε εκτενώς στον μέχρι πρότινος αθλητή της Ομάδας Εφήβων της ΑΕΚ, Γιώργο Τσιπουρλιάνο (17χρ., 2μ.06). Ο εκ των διευθυντικών στελεχών του Camp, ο κ. Ντίνος Τρυγώνης, φέρεται σύμφωνα με το δημοσίευμα να δηλώνει, ότι ο Γιώργος θυμίζει στο παιχνίδι του τον πρώην σταρ του ΝΒΑ, Αντρέι Κιριλένκο.

Ο Τσιπουρλιάνος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 6 πόντους και 13 ριμπάουντ, επίδοση κορυφαία στον αγώνα, όπως αναφέρεται, και αναδείχθηκε εκ των ΜVP του Τελικού του All Star Game.

Εξαιρετική προσπάθεια κατέβαλαν άλλοι δύο αθλητές μας, οι οποίοι θα ενισχύσουν τη νέα περίοδο την Ομάδα Εφήβων της ΑΕΚ, ο Βαγγέλης Γεωργόπουλος και ο Γιάννης Πουρνάρας, οι οποίοι επίσης επιλέχθηκαν για να λάβουν μέρος στο event. Και υπάρχουν και άλλοι αθλητές μας με μέλλον…

Πρόδηλο είναι, ότι όλοι όσοι βρισκόμαστε στην ΑΕΚ ΒC ACADEMY θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο και την ίδια διάθεση την προσπάθειά μας. Έχουμε δεσμευτεί, ότι θα βελτιώνουμε συνεχώς και τις εγκαταστάσεις μας αλλά και το Πρόγραμμα Σπουδών μας. Βεβαίως, έχοντας σταθερά τους προπονητές μας, αλλά και κυρίως τους αθλητές μας και τις αθλήτριές μας, πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες.