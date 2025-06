Απίστευτα πράγματα στο Παγκόσμιο U19 με σέντερ του Καμερούν να καρφώνει στο καλάθι της ομάδας του βοηθώντας την αντίπαλη Αυστραλία να πάει προς τη νίκη.

Ένα απίστευτο σκηνικό έλαβε χώρα στο Παγκόσμιο U19 που διεξάγεται στην Ελβετία στην αναμέτρηση ανάμεσα στην Αυστραλία με το Καμερούν.

Ο σέντερ του Καμερούν, Αμαντού Σέινι, έκανε τους συμπαίκτες του να πιάνουν το κεφάλι τους από το σοκ, καθώς ενώ η ομάδα του έδειχνε να έχει στο... τσεπάκι της τη νίκη, εκείνος αποτέλεσε αρνητικό πρωταγωνιστή βοηθώντας τους αντιπάλους.

Με το Καμερούν να προηγείται με 74-80, 47 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε και να έχει και την μπάλα, ο Σεινί μπερδεύτηκε και κάρφωσε στο καλάθι της ομάδας του βοηθώντας την Αυστραλία να μειώσει.

Amadou Seini dunks at his own basket, late in the 4th quarter, with less than 50 seconds remaining in regulation, while his team is up 6 points

Australia U19 vs. Cameroon U19, in the U19 World Cup in Switzerland.



I've never seen anything like that before!



