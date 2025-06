Το LOUX GNC 3on3 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2025 by UNDER ARMOUR επιστρέφει με πασκετάρα και φόντο τον Κορινθιακό!

Το Το LOUX GNC 3on3 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2025 by UNDER ARMOUR επιστρέφει για δεύτερη σερί χρονιά και μετατρέπει την Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου σε ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ, με φόντο την θάλασσα!

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου για το Το LOUX GNC 3on3 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2025 by UNDER ARMOUR:

Η καρδιά του street basketball χτυπά ξανά στην Κόρινθο! Το LOUX GNC 3on3 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2025 by UNDER ARMOUR έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μετατρέποντας την Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου – κάτω από τον εμβληματικό Πήγασο – σε έναν ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ, γεμάτο ενέργεια, πάθος και αθλητική δράση!

Λόγω της μεγάλης περσινής συμμετοχής και απαίτησης στη φετινή διοργάνωση προστέθηκε μία επιπλέον ημέρα και το event γίνεται… τριήμερο για να παίξουν ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ!

📅 Ημερομηνία διεξαγωγής: 4-5-7 Ιουλίου 2025

📍 Τοποθεσία: Πλατεία Ελ. Βενιζέλου, Κόρινθος

🎽 Συνδιοργάνωση: Δήμος Κορινθίων

Η συμμετοχή στο event είναι εντελώς δωρεάν και ανοιχτή σε όλους τους λάτρεις του μπάσκετ και του αθλητισμού, άνδρες και γυναίκες, ηλικίας από 10 έως… 99 ετών! Από τους μικρούς φαν του αθλήματος μέχρι τις πιο δυναμικές παρέες φίλων και τους έμπειρους παίκτες, όλοι έχουν θέση σε αυτό το μοναδικό αθλητικό γεγονός.

Το LOUX GNC 3on3 δεν είναι απλά ένα τουρνουά – είναι μια γιορτή του αθλητισμού, μια αστέρευτη πηγή διασκέδασης και έμπνευσης για όλες τις ηλικίες, που σκοπό έχει να φέρει την κοινότητα πιο κοντά μέσα από το παιχνίδι.

📢 Μην το χάσεις! Δημιούργησε την ομάδα σου, δήλωσε συμμετοχή και μπες στο παιχνίδι!

«Συμπαίκτες» του GNC 3on3 και «συνεπιβάτες» στα ταξίδια μας σε όλη την Ελλάδα είναι: η ΛΟΥΞ, η CROSSOVER, η WILSON, τα STEGNO, o όμιλος AFFIDEA, η KERASIDIS GROUP, η UNDER ARMOUR, το ξενοδοχείο MY WAY, η SKENTZOS PORT SERVICE, η ALFA HELLAS SECURITY, η ACCOUNTSAINTS, το GoALEXANDROUPOLIS.COM και η τεχνική εταιρεία Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ.

Τη διοργάνωση υποστηρίζουν: MOTOR OIL, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, DANILOS

Χορηγός επικοινωνίας: Gazzetta

Δήλωσε ΓΡΗΓΟΡΑ, ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στο LOUX GNC 3on3 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2025 by UNDER ARMOUR, ΕΔΩ!

Σύνθημα μας; “Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΝΩΝΕΙ”