Σάκοτα: «Ξέραμε ότι μπορεί να χρειαστεί να ψάξουμε για ψηλό»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στις πολλές απουσίες της ΑΕΚ, ενώ αναφέρθηκε στον Κρις Σίλβα.

Η ΑΕΚ απέδρασε με το διπλό από την Πάτρα παρόλο που είχε να διαχειριστεί πολλά προβλήματα και απουσίες. Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στην ΕΡΤ μετά το ματς και στάθηκε τόσο στις απουσίες, όσο και στην ενίσχυση μετά την αποχώρησε του Κρις Σίλβα.

«Το παιχνίδι είχε πολλούς στόχους. Προετοιμάσαμε όσο μπορούσαμε ψυχολογικά την ομάδα για να αντέξουμε τις απουσίες, μια μεγάλη νίκη και συνεχίζουμε», ανέφερε αρχικά.

Για την παραχώρηση Κρις Σίλβα τόνισε: «Το ξέραμε, από την στιγμή που ο παίκτης είχε τέτοια πορεία υπήρχε και το buy out και έτσι υπήρχε το ενδεχόμενο να γίνει αυτό. Ξέραμε ότι μπορεί να χρειαστεί να ψάξουμε για ψηλό. Έχουμε τους Μπράουν και Κουζμίνσκας που μπορούν να μας βοηθήσουν εν όψει της συνέχειας που είναι δύσκολη».