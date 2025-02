Ο Εβάν Φουρνιέ ξαναχτυπά με νέα του ανάρτηση στην οποία αποθεώνει για ακόμα μια φορά την ελληνική κουζίνα.

Ο «άσος» του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ, είναι εδώ και κάποιους μήνες κάτοικος Αθηνών και έκτοτε δεν έχει σταματήσει να δείχνει την αγάπη του για την ελληνική κουζίνα, καθώς την αποθεώνει με κάθε ευκαιρία.

Ο γκαρντ των ερυθρόλευκων με νέα του ανάρτηση στα Social Media υποκλίθηκε στη γεύση του χαλβά, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Επιτρέψτε μου να σας συστήσω στη νέα μου αγάπη... τον χαλβά».

Let me introduce you to my new love : Halvas😍😍 pic.twitter.com/VnaET68Sj2