Ο Εβάν Φουρνιέ πόσταρε μια φωτογραφία από τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μαζί με... τρίγωνα Πανοράματος, αστειευόμενος για το πόσο δύσκολο είναι να μείνεις φιτ στην Ελλάδα.

Από την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη ο Εβάν Φουρνιέ ξεκίνησε να ψάχνει τα τοπικά εδέσματα. Η αρχή έγινε με την παραδοσιακή μπουγάτσα. Έτσι, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Άρη για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο Γάλλος δοκίμασε και τρίγωνα πανοράματος.

Μάλιστα δε δίστασε να μοιραστεί και μία επική φωτογραφία, με ένα κουτί από αυτά και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να δοκιμάζει. «Σε αυτήν την ομάδα είναι δύσκολο να μείνεις φιτ» έγραψε ο Φουρνιέ και οι φίλοι του Ολυμπιακού αμέσως το έκαναν viral.

Βέβαια η... γευσιγνωσία του Φουρνιέ ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. Για την ακρίβεια με το που πάτησε το πόδι του στη χώρα μας, όταν και δοκίμασε το πρώτο του σουβλάκι. Τότε ανέφερε πως ήταν καταπληκτικό αυτό που γεύτηκε και... συνεχίζει.

Its hard to stay fit on this team🤣 pic.twitter.com/0xcn9yYmy3