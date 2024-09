Τέρενς Ρος: «Δεν ξέρω πως μπορεί κάποιος να βάλει τον Τζόρνταν πάνω από τον Λεμπρόν»

Ο Τέρενς Ρος έκανε το δίκο του σχόλιο στην άτυπη... μάχη για το ποιος παίκτης, ανάμεσα στους Λεμπρόν Τζέιμς και Μάικλ Τζόρνταν, είναι καλύτερος, παίρνοντας ξεκάθαρα το μέρος του «βασιλιά».

Πολλές συζητήσεις γίνονται σχετικά με το ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που έχει περάσει ποτέ από τα παρκέ.

Για το συγκεκριμένο θέμα τοποθετήθηκε και ο Τέρενς Ρος ο οποίος αποχώρησε από την ενεργό δράση τον περασμένο Δεκέμβριο με τελευταίο του σταθμό τους Φοίνιξ Σανς.

Συγκεκριμένα δήλωσε πως για εκείνον ο μοναδικός «GOAT» είναι ο Λεμπρόν Τζέιμς ενώ πρόσθεσε πως δεν ξέρει πως γίνεται κάποιος να τοποθετεί τον Μάικλ Τζόρνταν πάνω από τον παίκτη των Λος Άντζελες Λέικερς.

«Ο Λεμπρόν είναι για εμένα ο GOAT. Δεν ξέρω πώς μπορεί να βάλει κάποιος τον Τζόρνταν πάνω από αυτόν. Αν ο Τζόρνταν έκανε αυτά που έκανε για 20 χρόνια, τότε θα έλεγα ότι ο Λεμπρόν έχει πολύ δρόμο μπροστά του. Η αλήθεια όμως είναι ότι επέστρεψε δύο φορές στη δράση».

«Πήρε ένα Three-peat στην πρώτη επιστροφή του και τη δεύτερη φορά επέστρεψε και δεν ήταν ο ίδιος παίκτης. Ο Λεμπρόν βρίσκεται στο peak του κυριολεκτικά σε όλη την καριέρα του. Εννοώ ότι μεγαλώνει και συνεχίζει να είναι αποδοτικός. Πρέπει να σκεφτούμε και το επίπεδο ανταγωνισμού που έχει ο Λεμπρόν. Για εμένα είναι πιο εντυπωσιακά αυτά που πέτυχε κόντρα στον ανταγωνισμό που είχε από τον Τζόρνταν. Αν θέλουμε δηλαδή να είμαστε ειλικρινείς».

