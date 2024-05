Η Στέλλα Καλτσίδου οδήγησε την ομάδα μπάσκετ Γυναικών των Λόντον Λάιονς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Μεγάλη Βρετανία και επιβεβαίωσε ότι αποχωρεί από την ομάδα.

Η ομάδα μπάσκετ Γυναικών των Λόντον Λάιονς κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Μεγάλη Βρετανία για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά έπειτα από το 92-65 επί των Νιούκαστλ Ιγκλς.

Έτσι οι Λονδρέζες έγραψαν τον ιδανικό επίλογο σε μια ονειρεμένη σεζόν που συνδυάστηκε με την κατάκτηση του EuroCup Women.

Μετά το τέλος του αγώνα η Στέλλα Καλτσίδου, η οποία αναδείχτηκε Προπονήτρια της Χρονιάς στη Μεγάλη Βρετανία, επιβεβαίωσε ότι δεν θα βρίσκεται στους Λόντον Λάιονς την επόμενη σεζόν.

Stella Kaltsidou confirms that she will not return as London Lions coach but Shanice Beckford Norton attests to the resilience of the team amid plans to defund the women’s programme pic.twitter.com/Jz2SWj2vgO