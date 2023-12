Ο Γκάρι Μπράουν χτύπησε με γροθιά τον Άρον Μπέινς σε αναμέτρηση της αυστραλιανής λίγκας.

Ο Γκάρι Μπράουν λατρεύει να τα... βάζει με τους μεγαλόσωμους τύπους στο παρκέ. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της αυστραλιανής λίγκας ανάμεσα στις ομάδες των Σάουθ Ιστ Μέλμπουρν Φοίνιξ και των Μπρισμπέιν Μπούλετς, ο Άρον Μπέινς (πρώην μέλος των Πίστονς, Σπερς, Σέλτικς, Σανς, Ράπτορς, ενώ είχε περάσει και από τον Ίκαρο) έκανε ένα δυνατό, αλλά νόμιμο, σκριν στον Μπράουν.

Εκείνος αντέδρασε με μία γροθιά στον κορμό του Μπέινς, ο οποίος λίγα δεύτερα αφού δέχτηκε το χτύπημα, σωριάστηκε στο παρκέ.

Ο Μπράουν αποβλήθηκε, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό μίας αγωνιστικής, αλλά επειδή δήλωσε την ενοχή του άμεσα, ο αποκλεισμός έγινε πρόστιμο (700 δολάρια).

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πορτορικάνος με ύψους 1.85, χτυπάει έναν αντίπαλό του. Το έκανε και τον Νοέμβριο στον Τόχι Σμιθ-Μίλνερ της Αδελαίδας των 205 εκατοστών και 112 κιλών.

Ο Μπέινς είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, στον αυχένα και υπήρχε μία σοβαρή πιθανότητα να χάσει την ικανότητα να περπατάει. Ωστόσο, ξεπέρασε το πρόβλημα και συνέχισε να παίζει μπάσκετ.

Δείτε τη φάση:

Gary Browne was ejected after this foul on Aron Baynes. pic.twitter.com/tCWjqS7sbn