Μία σπουδαία αναμέτρηση μεταξύ της Ελλάδας και της Σλοβενίας, με Γιάννη Αντετοκούνμπο και Λούκα Ντόντσιτς θα παρακολουθήσουν οι Έλληνες φίλαθλοι στο ΟΑΚΑ, στις 4 Αυγούστου.

Η ΕΟΚ θέλησε να πει «καλή χρονιά» με τον δικό της τρόπο. Με ποστάρισμα στα social media έκανε γνωστό πως η Εθνική θα δώσει φιλικό με τη Σλοβενία του τρομερού Λούκα Ντόντσιτς, σε μία αναμέτρηση... προπομπό για το Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2023.

Το εν λόγο παιχνίδι θα λάβει χώρα στο ΟΑΚΑ στις 4 Αυγούστου που μας έρχεται και η Ελληνική Ομοσπονδία παρακινεί στους φίλους του μπάσκετ να κρατήσουν την ημερομηνία.

Στην αφίσα για το φιλικό δεσπόζουν φυσικά οι δύο σταρ των ομάδων, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από τη μία πλευρά και ο Λούκα Ντόντσιτς από την άλλη.

Καλή χρονιά!!! Απλά κρατήστε την ημερομηνία: 04.08.2023!

Happy new year!!! First action for 2023: Take out your calendars and just SAVE THE DATE… 04.08.2023! Do we need to say something more??? @kzs_si @FIBA #GRESLO #HellasBasketball pic.twitter.com/vAYelVvByM