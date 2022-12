Καστρίτης, Τακιανός και Ρετζέπης στο «Ελευθερούπολη 2022»

Ο Γιάννης Καστρίτης, ο Φώτης Τακιανός και ο Νίκος Ρετζέπης θα είναι οι βασικοί ομιλητές στο σεμινάριο που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης στην Ελευθερούπολη το διήμερο 30-31 Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση του ΣΕΠΚ

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης διοργανώνει ακόμη ένα τοπικό σεμινάριο, αυτή τη φορά στην Ελευθερούπολη.

Στις 30 και 31 Δεκεμβρίου, ο Γιάννης Καστρίτης, ο Φώτης Τακιανός και ο Νίκος Ρετζέπης θα αναλύσουν διεξοδικώς τη θεματολογία που επέλεξαν, με τους προπονητές που θα δώσουν το παρών να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις.

Όπως συμβαίνει κάθε φορά στα τοπικά σεμινάρια, η συμμετοχή των προπονητών είναι ελεύθερη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του "Ελευθερούπολη 2022"

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022

15:00 - 16:00: Εγγραφές

16:00: Επίσημη Έναρξη του Τοπικού Σεμιναρίου Προπονητών

16:30 - 17:30: ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ 10-12 ΧΡΟΝΩΝ (ΡΕΤΖΕΠΗΣ)

17:30 - 17:45: Συζήτηση

17:45 - 18:45: SIDE-WING ON BALL SCREEN - DEFENSE: ICE DEFENSE COVERAGE, RULES & ADJUSTMENTS (ΤΑΚΙΑΝΟΣ)

18:45 - 19:00: Συζήτηση

19:00 - 20:00: PACK LINE ΑΜΥΝΑ - ΑΡΧΕΣ & ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ (ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ)

20:00 - 20:15: Συζήτηση

Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2022

09:30 - 10:30: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ PACK LINE ΑΜΥΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ PnR ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ (ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ)

10:30 - 10:45: Συζήτηση

10:45 - 11:45: ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΥΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ (ΡΕΤΖΕΠΗΣ)

11:45 - 12:00: Συζήτηση

12:00 - 13:00: SIDE-WING ON BALL SCREEN - OFFENSE : HOW TO ATTACK ICE DEFENSE COVERAGE, STRATEGY & COUNTERS (ΤΑΚΙΑΝΟΣ)

13:00 - 13:15: Συζήτηση