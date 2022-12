Ο Ντουάιτ Χάουαρντ έδωσε μία ανεπανάληπτη παράσταση, αντιμετωπίζοντας - στην Ταϊβάν - τον ύψους 2.26 Σιμ Μπουλάρ!

Ο Ντουάιτ Χάουαρντ το... παράκανε. Στην αναμέτρηση της ομάδας του, των Λέοπαρντς, απέναντι στους ΓκόστΧοκς, για το πρωτάθλημα της Ταϊβάν, ο πρωταθλητής του 2020, κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον γίγαντα των 226 εκατοστών, Σιμ Μπουλάρ.

Στην αρχή τον έσπρωχνε με αντικανονικό τρόπο και τον διαιτητή να τον παρακολουθεί, μετά προσπάθησε να βάλει το κοινό στο παιχνίδι μιλώντας στον αντίπαλό του, ενώ σε μία άλλη φάση αφού τον απώθησε με το κορμί του πανηγύριζε για την εξέλιξη της φάσης.

Το φινάλε του αγώνα δεν βρήκε τόσο χαμογελαστό τον Χάουαρντ. Οι Λέοπαρντς ηττήθηκαν με 87-78, ο Αμερικανός σέντερ μέτρησε 16 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Καναδός αντίπαλός του είχε 17 πόντους και 8 ριμπάουντ.

«Δεν με απασχολεί με ποιον παίζω. Είναι αυτό που είναι, δηλαδή το μπάσκετ. Δεν πρόκειται να υποκύψω απέναντι σε κανέναν στο παρκέ. Είναι ακόμα ένα ματσάρισμα για εμένα», είπε μετά την αναμέτρηση ο Μπουλάρ.

DWIGHT HOWARD vs 7'5" SIM BHULLAR



SIM after the win: "For me, I really don't care who I play against. It is what it is, which is basketball. I never back down from anybody on the court. It's just another matchup for me."pic.twitter.com/jO2Xsc3Emi