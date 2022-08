Να βγεις στο γηπεδάκι της γειτονιάς σου και να δεις τον Λούκα Ντόντσιτς να παίζει μπάσκετ μαζί σου; Το λες και τύχη...

Ο Λούκα Ντόντσιτς μας έχει συνηθίσει να κάνει τα... μαγικά του, τόσο με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς, όσο και με αυτήν της Σλοβενίας, όπου αναμένεται να τον δούμε στο προσεχές EuroBasket, παρέα με τον Ντράγκιτς.

Ωστόσο δεν τον έχουμε συνηθίσει να αγωνίζεται σε τσιμεντένια παρκέ. Ο δαιμόνιος Σλοβένος, πέραν από τη δουλειά που έχει ρίξει το καλοκαίρι, βγήκε να παίξει στα ανοιχτά, χαρίζοντας σε μερικούς φίλους του μπάσκετ τη μέρα της ζωής τους.

Δεν είναι δα και τόσο πιστευτό να γυρίσεις σπίτι και να πεις ότι έπαιξες μπάσκετ με τον Ντόντσιτς στη γειτονιά. Το βίντεο όμως υπάρχει για να το αποδείξει!

The luckiest day in their lives? 😱



🎥 TW - LukaUpdates pic.twitter.com/Q6mLNy8JcT