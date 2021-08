AfroBasket 2021: To Καμερούν έχασε ματς στα χαρτιά, λόγω κρουσμάτων κορονοϊού

Το Καμερούν υποχρεώθηκε να αποσυρθεί από τον πρώτο αγώνα του, κόντρα στο Νότιο Σουδάν, λόγω κρουσμάτων κορονοϊού, για την 1η αγωνιστική του AfroBasket, το οποίο διεξάγεται στη Ρουάντα.

Ο κορονοϊός στοίχισε στην ομάδα του Καμερούν μία ολόκληρη αναμέτρηση. Οι Καμερουνέζοι υποχρεώθηκαν να μην αγωνιστούν στο ματς κόντρα στο Νότιο Σουδάν, για τη φάση των ομίλων του AfroBasket, το οποίο έχασαν με 20-0, λόγω απανωτών κρουσμάτων κορονοϊού.

Η ομάδα είχε πέντε θετικά κρούσματα, τα δύο προέκυψαν με την άφιξη της αποστολής στη Ρουάντα, ενώ τα άλλα τρία εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής στη χώρα. Η FIBA προχώρησε στην αναβολή του αγώνα, για το φόβο της διασποράς.

Πλέον, τα μέλη της ομάδας του Καμερούν περνούν από συνεχόμενους ελέγχους, οι οποίοι θα κρίνουν αν θα γίνει το επόμενο ματς του 4ου ομίλου κόντρα στην Ουγκάντα.

Στην αποστολή του Καμερούν βρίσκεται και ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού, Ντι Τζέι Στρόμπερι.

Due to FIBA COVID-19 protocol our game vs Cameroon today has been forfeited!



The decision comes from the Technical Committee where we have been awarded 20-0 win.



See the official decision made by @FIBA & @AfroBasket pic.twitter.com/sIvBRf1dNO