Ο Ταβάρες «διέλυσε» το ταμπλό στην πρεμιέρα του AfroBasket! (vid)

Ο Ουόλτερ Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης, ένα λεπτό πριν το φινάλε της αναμέτρησης του Πράσινου Ακρωτηρίου κόντρα στην Ανγκόλα για την πρώτη μέρα του Αφρικανικού Πρωταθλήματος, «διέλυσε» με επιβλητικό κάρφωμα το ταμπλό της αντίπαλης ομάδας!

Ένα λεπτό προτού ακουστεί η τελική κόρνα στο ματς της Ανγκόλας κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι, για την πρεμιέρα του φετινού AfroBasket, ο θηριώδης σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης μάζεψε το επιθετικό ριμπάουντ και κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι της Ανγκόλας, με αποτέλεσμα όχι μόνο να ισοφαρίσει το ντέρμπι, αλλά να σπάσει κιόλας το ταμπλό!

Φυσικά, ακολούθησε ολιγόλεπτη διακοπή στο παιχνίδι, προκειμένου οι τεχνικοί του γηπέδου να προβούν στις απαραίτητες επιδιορθώσεις στην μπασκέτα. Το παιχνίδι εν τέλει οδηγήθηκε στο έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης, με την ομάδα του Ταβάρες να παίρνει το ροζ φύλλο με 77-71.

Ο 29χρονος ήταν μάλιστα ο κορυφαίος σε απόδοση για το Πράσινο Ακρωτήρι με 20 πόντους και 18 ριμπάουντ σε 41 λεπτά, οδηγώντας την ομάδα του σε νικηφόρο ξεκίνημα στο τουρνουά.

Είχε ακόμη 6 τάπες, 3 κλεψίματα και μια ασίστ!

WATCH: Fixing Walter Tavares' mess!



Angola🇦🇴 66: 66 Cape Verde🇨🇻 with 1 minute of the 4th quarter to go.#Afrobasketball2021 pic.twitter.com/ELuPYF4pg5