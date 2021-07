Έλαμψαν Κουφός και Λάιτι στο ΤΒΤ Tournament! (vids)

Οι Κώστας Κουφός και Ντέιβιντ Λάιτι έκλεψαν την παράσταση στο TBT Tournament οδηγώντας την ομάδα του σε νίκη και στην πρόκριση στη φάση των «32».

Στο εν λόγω τουρνουά όπου ο νικητής θα πάρει στο τέλος βραβείο ενός εκατομμυρίου δολαρίων, παίρνουν μέρος (μεταξύ πολλών άλλων) ένας πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και ένας που έφτασε κοντά στο να φορέσει την «ερυθρόλευκη» φανέλα.

Μάλιστα με την ομάδα «Carmen Crew» κατάφεραν να στρέψουν τους προβολείς της δημοσιότητας πάνω τους και να αποτελέσουν τους καλύτερους παίκτες του παρκέ! Ο Κώστας Κουφός είχε 16 πόντους (7/8 δίποντα, 2/4 βολές), 10 ριμπάουντ και 3 τάπες ενώ ο Ντέιβιντ Λάιτι (που τελικά θα συνεχίσει στην Βιλερμπάν) ήταν ο πρώτος σκόρερ με 19 πόντους (5/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 0/1 βολή).

Αποτέλεσμα; Νίκη για την ομάδα του απέναντι στην Mid American Unity με 77-65 και πρόκριση στη φάση των «32» όπου θα αντιμετωπίσουν την «Men Of Mackey» του... άλλοτε παίκτη της ΑΕΚ και των Τρικάλων, Κέλσι Μπάρλοου.

Watch the Game Highlights from Carmens Crew vs. Mid American Unity, 07/23/2021 pic.twitter.com/pcX2JNZKTW — TBT (@thetournament) July 24, 2021

KOSTA KOUFOS SCORES 6 ELAM ENDING POINTS TO WIN IT FOR @CarmensCrew pic.twitter.com/A3BEwelebC — TBT (@thetournament) July 24, 2021

ELAM ENDING KOUFOS CAN’T BE STOPPED pic.twitter.com/ytdrTIQM1d July 24, 2021

KOSTA KOUFOS GETS THE CROWD BACK INTO IT pic.twitter.com/MSixKT5ptH — TBT (@thetournament) July 24, 2021

One down



We’ll see you at Covelli on Sunday!!!! pic.twitter.com/b5EIGa17wN — C en’s Crew (@CarmensCrew) July 24, 2021