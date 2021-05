Nτέιβις: Χάνει το Game 5 κόντρα στους Σανς! (pic)

Ο Άντονι Ντέιβις δεν θα αγωνιστεί στο Game 5 των Λέικερς με τους Σανς, κάτι που φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση τους λιμνάνθρωπους.

Η σειρά των Λέικερς με τους Σανς έχει πάρει... φωτιά, αφού το Φοίνιξ ισοφάρισε σε 2-2 σε ένα ματς που τραυματίστηκε ο Άντονι Ντέιβις.

Τα νέα δεν είναι καλά για τους λιμνάνθρωπους, αφού σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια, ο Unibrow θα χάσει και το Game 5 της σειράς που θα γίνει στην έδρα των... ήλιων.

Οι Λέικερς... κατέρρευσαν από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Ντέιβις στο τέταρτο ματς και το έχασαν, δείχνοντας για άλλη μια φορά πόσο κομβικός είναι για το παιχνίδι τους και το σκοράρισμα τους. Αγωνίστηκε για 19:24 στο Game 4, προτού αποχωρήσει με πρόβλημα στον προσαγωγό, έχοντας 6 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ. Πήγε στα αποδυτήρια και δεν επέστρεψε ποτέ.

Στην ομάδα του ΛεΜπρόν Τζέιμς υπάρχει πίστη πως ο παίκτης θα προλάβει τα επόμενα παιχνίδια (6ο και 7ο αν χρειαστεί).

Από την πλευρά των Σανς παίζει με πρόβλημα στον ώμο από το πρώτο ματς ο Κρις Πολ, ο οποίος συγκρούστηκε με τον συμπαίκτη του, Κάμερον Τζόνσον.

Μέχρι στιγμής ο Ντέιβις μετρά 21.8 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ μέσο όρο στη σειρά με τους Σανς.

