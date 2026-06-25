Ο Χάρης Γιαννόπουλος ανακοίνωσε μ' ένα συγκινητικό βίντεο ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση σε ηλικία 37 ετών.

Το τέλος της καριέρας του ανακοίνωσε ο Χάρης Γιαννόπουλος, ο οποίος κρέμασε τη φανέλα του ύστερα από 20 χρόνια στα παρκέ!

«Σε ευχαριστώ για τις νίκες, τις ήττες, τα μαθήματα που έμαθα και τους ανθρώπους που έφερες στη ζωή μου. Νιώθω πως αυτό το κεφάλαιο εκπληρώθηκε. Έδωσα ό,τι είχα, σε κάθε παρκέ που πάτησα, με κάθε φανέλα που φόρεσα. Θα μου λείψεις τόσο πολύ, αλλά είναι η ώρα να σε αφήσω» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιαννόπουλος.

Συγκεκριμένα αγωνίστηκε σε 13 διαφορετικές ομάδες στην καριέρα του, μεταξύ των οποίων και εκτός της Ελλάδας και δη σε Ομπραντόιρο και Μανρέσα. Επιπλέον είναι και ένας από τους ελάχιστους παίκτες οι οποίοι έχουν αγωνιστεί σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ, ενώ έχει στο βιογραφικό του και την παρουσία του σε ΠΑΟΚ, Πανιώνιο, Περιστέρι, Ρέθυμνο, Προμηθέα Πατρών, Περιστέρι, Κολοσσό Ρόδου και τα τρία τελευταία χρόνια στο Μαρούσι.