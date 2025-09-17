Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τα παιδιά του PAO BC Academy, αφού είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σίγουρα θα μείνει αξέχαστη η Τετάρτη 17 Σεπτέμβρη για τα παιδιά της ακαδημίας των πράσινων. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο ΟΑΚΑ το απόγευμα της Τρίτης και έπεσε πάνω στις προπονήσεις των Ακαδημιών.

Παρότι δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο ο Greek Freak παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας U14 των Ακαδημιών του Παναθηναϊκού AKTOR και στη συνέχεια χάρισε τις πολύτιμες συμβουλές του στους νεαρούς αθλητές.

Επιπλέον βρέθηκε κοντά και στο τμήμα PAO BC Academy ASD, το οποίο απευθύνεται σε άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού.

Πάντα ξέρει τον τρόπο να κάνει ευτυχισμένα τα παιδιά ο Έλληνας σταρ.