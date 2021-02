Την ώρα που ο Λόνζο Μπολ εκτελούσε βολές και ο Καρμέλο Άντονι περίμενε για να πηδήξει για το ριμπάουντ, κάποιος από την εξέδρα του φώναξε «Καρμέλο, πρέπει να αποσυρθείς». Η απάντηση του «Μέλο» μάλλον αφοπλιστική: «Βούλωσέ το»!

Δείτε το βίντεο:

Pelicans fan “Carmelo, you need to retire”

Melo “Shut yo ass up”

pic.twitter.com/zUpVLUMXb4 https://t.co/LY0o7lJUwA

