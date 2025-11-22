Η Γιούλια Λεμετσένκο, πρωταθλήτρια άρσης βαρών στην Ουκρανία, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 19 ετών από τις ρωσικές αρχές, για προδοσία και δολιοφθορά.

Η Ουκρανή πρωταθλήτρια της άρσης βαρών, Γιούλια Λεμετσένκο, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 19 ετών από το Στρατιωτικό Δικαστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, με τις κατηγορίες της προδοσίας, της δολιοφθοράς και προετοιμασίας τρομοκρατικής επίθεσης.

Η 42χρονη Λεμετσένκο, πρωταθλήτρια στο ουκρανικό πρωτάθλημα του 2021 στα 57κ., είχε συλληφθεί από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) τον Ιανουάριο στην πόλη Βορονέζ της δυτικής Ρωσίας.

Το 2014 η Λεμετσένκο είχε μετακομίσει από το Βορόνεζ στο Χάρκοβο με τον σύζυγο και τον γιο της. Σύμφωνα με τη FSB η 42χρονη είχε προμηθευτεί ρωσικό διαβατήριο από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί πίσω από τις εχθρικές γραμμές και ταξίδεψε στη Ρωσία μέσω τρίτων χωρών συμμετέχοντας στην ανατίναξη πυλώνων ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στην Αγία Πετρούπολη.

Εμφανιζόμενη σε βίντεο της FSB η Λεμετσένκο φαίνεται να λέει: «Το 2023 στρατολογήθηκα από τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Εκπαιδεύτηκα στο Κίεβο και απέκτησα δεξιότητες χειρισμού φορητών όπλων, χειρισμού drones και κατασκευής εκρηκτικών μηχανισμών.

Το 2024 έφτασα στη Ρωσία και κατόπιν εντολής των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών, διατάχθηκα να διαπράξω τρομοκρατική ενέργεια εναντίον ενός υψηλόβαθμου στρατιωτικού του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας».

Στην ομολογία της στο δικαστήριο η Λεμετσένκο είπε, μεταξύ άλλων: «Σε κάθε πόλεμο υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των πλευρών και κάθε πλευρά υπερασπίζεται τη δική της αλήθεια, τη δική της δικαιοσύνη. Εγώ επέλεξα τη μία πλευρά.

Δεν είμαι πολίτης της χώρας για την οποία επέλεξα να πολεμήσω, αλλά εξακολουθώ να θεωρώ την Ουκρανία το σπίτι μου. Αγαπώ αυτή τη χώρα και αγαπώ το Χάρκοβο ατελείωτα.

Έχασα συγγενείς και φίλους σε αυτόν τον πόλεμο, το διαμέρισμά μου καταστράφηκε ολοσχερώς. Ο πόλεμος είναι απαίσιος. Δεν μπορούσα να μείνω στην άκρη, δεν θεωρώ τον εαυτό μου δειλό ή αδύναμο άτομο. Αποφάσισα να πολεμήσω ενάντια στη ρωσική στρατιωτική επιθετικότητα».