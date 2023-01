NFL: Οι Μπένγκαλς πήραν το ντέρμπι, προελαύνουν Τσιφς, 49ers και Ιγκλς

Το Σινσινάτι ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι στα ημιτελικά των περιφερειών της NFL και πήρε την πρόκριση για τον τελικό της AFC, όπου θα αντιμετωπίσει το Κάνσας Σίτι. Ιγκλς - 49ers το ζευγάρι στον τελικό της NFC.

Το ματς των ημιτελικών των περιφερειών της NFL που όλοι ήθελαν να δουν ήταν το Μπάφαλο - Σινσινάτι στο χιονισμένο Highmark Stadium. Όσοι όμως περίμεναν ντέρμπι απογοητεύτηκαν, καθώς οι Μπένγκαλς αποδείχθηκαν πολύ σκληρά καρύδια για τους Μπιλς και πήραν μια εύκολη τελικά πρόκριση για τον τελικό της AFC με 27-10.

Ο Τζο Μπόροου ολοκλήρωσε τις πρώτες εννιά πάσες του για 105 γιάρδες και το 14-0 του Σινσινάτι μετά τις δύο πρώτες κατοχές του που ουσιαστικά «κλείδωσαν» και την πρόκριση. «Όσο μεγαλύτερη η στιγμή, τόσο πιο ήρεμος είναι», είπε ο προπονητής των Μπένγκαλς, Ζακ Τέιλορ, για τον Μπόροου. «Οι παίκτες μας έχουν πίστη. Βγαίνουν στο γήπεδο έτοιμοι να επιτεθούν», συμπλήρωσε.

Οι Μπένγκαλς προκρίθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία του σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό της AFC, όπου θα αντιμετωπίσουν και πάλι τους Τσιφς, τους οποίους είχαν κερδίσει στο περσινό ματς με 27-24, παίρνοντας την πρόκριση για το Super Bowl, όπου ηττήθηκαν από τους Ραμς.

The @Bengals clinch the W with an INT! #NFLPlayoffs pic.twitter.com/bxlG9RmXJG

Ο άσχημος τραυματισμός του Πάτρικ Μαχόουμς στον δεξί αστράγαλο, στην πρώτη περίοδο της αναμέτρησης με τους Τζάγκουαρς πάγωσε τους πάντες στο «Arrowhead». Με το σκορ στο 7-7, ο σούπερ σταρ QB των Τσιφς με το ζόρι μπορούσε να πατήσει το πόδι του και ο προπονητής του, Άντι Ριντ, ήταν έτοιμος να τον αποσύρει οριστικά από το παιχνίδι, όμως ο Μαχόουμς αρνούνταν πεισματικά.

«Δεν βγαίνω από παιχνίδι πλέι-οφ. Εκτός κι αν με κουβαλήσουν έξω από το γήπεδο», είπε ο Μαχόουμς μετά το τέλος της αναμέτρησης και όπως αποδείχθηκε το εννοούσε! Στο ημίχρονο της αναμέτρησης έκανε ακτινογραφία, η οποία βγήκε καθαρή, όμως ήταν φανερό πως ο 27χρονος QB με δυσκολία μπορούσε να πατήσει το πόδι του.

Παρόλα αυτά, τελείωσε την αναμέτρηση με 195 γιάρδες και δύο TD για τη νίκη των Τσιφς με 27-20 κόντρα στους Τζάγκουαρς, που τους οδηγεί στον πέμπτο συνεχόμενο τελικό της AFC. Το μεγάλο ερώτημα τώρα βέβαια, είναι σε τι κατάσταση θα είναι ο αστράγαλος του Μαχόουμς κόντρα στους Μπένγκαλς.

Επιλέχθηκε τελευταίος στο draft, παίζει επειδή τραυματίστηκαν οι δύο QB μπροστά του, όμως ο Μπροκ Πάρντι έχει βαλθεί να τρελάνει τους πάντες στη φετινή NFL. Ο 23χρονος απόφοιτος του Αϊόβα Στέιτ ακόμα δεν έχει χάσει από τη στιγμή που πήρε τη φανέλα του βασικού στους 49ers, τους οποίους οδήγησε στη νίκη κόντρα στους Καουμπόις με 19-12 και τον τελικό της NFC, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Ιγκλς.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που κερδίσαμε. Όλοι έκαναν αυτό που έπρεπε. Είναι τα πλέι-οφ, δεν είναι εύκολο, όμως συνεχίζουμε», δήλωσε μετά το τέλος του παιχνιδιού στο Σαν Φρανσίσκο ο rookie QB, ο οποίος βρίσκεται πλέον ένα παιχνίδι μακριά από το να γίνει ο πρώτος rookie QB της ιστορίας, που οδηγεί την ομάδα του στο Super Bowl.

Από την άλλη, οι Καουμπόις, μετά την επιβλητική πρόκριση επί των Τάμπα Μπέι Μπακανίερς του Τομ Μπρέιντι στα wild-cards, απέτυχαν να προκριθούν στον τελικό της NFC για έβδομη συνεχόμενη φορά, μετά την κατάκτηση του Super Bowl το 1995, με τον Ντακ Πρέσκοτ να απογοητεύει κόντρα στους 49ers ρίχνοντας δύο interceptions.

Brock Purdy.



Still undefeated.

One win away from a Super Bowl appearance.

Still a 7th-round rookie.



Poise on 💯 pic.twitter.com/clWz0nIICh