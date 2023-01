Μπροκ Πάρντι: Ο «κ. Αδιάφορος» που ετοιμάζεται να γράψει ιστορία

Από την τελευταία θέση του ντραφτ, στο 4/4 ως βασικός QB με τους 49ers του Σαν Φρανσίσκο. Ο Μπροκ Πάρντι είναι η απόλυτη fairytale ιστορία της χρονιάς στην NFL κι ετοιμάζεται να γράψει ιστορία.

Σε ένα draft που μετράει επτά γύρους και 262 επιλογές, αυτή η τελευταία θέση είναι γλυκόπικρη. Από την μία είσαι επαγγελματίας αθλητής της NFL, από την άλλη επιλέχθηκες τελευταίος. Είναι όπως όταν παίζαμε παιδάκια μπάλα και σε επέλεγαν τελευταίο: χαιρόσουν που θα παίξεις, αλλά μέσα σου ήξερες ότι κανένας δεν… τρελαινόταν που θα σε είχε στην ομάδα του. Οι Αμερικανοί μάλιστα το πήγαν ένα βήμα παραπέρα, δίνοντας και ένα τιμητικό όνομα σ’ αυτή την θέση: «Mr. Irrelevant» ή «κ. Αδιάφορος» ελληνιστί. Αυτός που κανένας δεν τον ήθελε πραγματικά, αλλά τον επέλεξε γιατί… έπρεπε.

Ακόμα και ο Τομ Μπρέιντι είχε επιλεχθεί προτελευταίος στο δικό του ντραφτ, στην μεγαλύτερη κλοπή της ιστορίας από τους Πάτριοτς. Ο Μπροκ Πάρντι, όμως, επιλέχθηκε τελευταίος στο περσινό ντραφτ από τους 49ers. Στη θέση Νο. 262. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το περισσότερο που θα έπαιζε (αν έπαιζε) στη φετινή σεζόν, θα ήταν κάποια ελάχιστα snaps στο τέλος κάποιων κερδισμένων ή χαμένων παιχνιδιών. Το ριζικό του, όμως, μόνο αδιάφορο δεν αποδεικνύεται μέχρι στιγμής…

Ο Πάρντι ενσωματώθηκε στο ρόστερ των 49ers ως ο τρίτος QB, πίσω από τους Τρέι Λανς και Τζίμι Γκαρόπολο. Ο Λανς ήταν ο αδιαμφισβήτητος πρώτος QB για τη φετινή σεζόν. Στο ντραφτ του 2001 επιλέχθηκε στο Νο. 3 από την ομάδα του Σαν Φρανσίσκο, όμως στην αναμέτρηση με το Σιάτλ για την Week 2 τραυματίστηκε άσχημα στον αστράγαλο. Είναι χαρακτηριστικό πως έχει κάνει δύο εγχειρήσεις μέχρι στιγμής και είναι δεδομένο πως θα χάσει όλη τη χρονιά.

Τη θέση του πήρε ο Γκαρόπολο, ο back up QB του Μπρέιντι στους Πάτριοτς για τέσσερα χρόνια (2014-17). Στα δέκα παιχνίδια που ξεκίνησε ως βασικός, έτρεξε ένα σερί 7-3, οδηγώντας τους 49ers στην κορυφή της NFC West. Στην αναμέτρηση με τους Ντόλφινς, όμως, για την Week 13, έσπασε το αριστερό πόδι του στο πρώτο ημίχρονο. Ο προπονητής των 49ers, Κάιλ Σάναχαν δεν είχε άλλη επιλογή από το να ρίξει στο γήπεδο τον rookie QΒ του, τον «κ. Αδιάφορο», τον Μπροκ Πάρντι. Στο πρώτο του drive, έδωσε την πρώτη TD πάσα της καριέρας του στην NFL! Μοιραίο;

