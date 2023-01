NFL: Σοβαρός τραυματισμός παίκτη, φόβοι για ζημιά στον αυχένα

Ο wide receiver των Τάμπα Μπέι Μπακανίερς, Ράσελ Γκέιτζ, τραυματίστηκε άσχημα στην αναμέτρηση με τους Ντάλας Καουμπόις και οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιά στον αυχένα του.

Δύο εβδομάδες μετά την ανακοπή καρδιάς του Νταμάρ Χάμλιν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Μπάφαλο Μπιλς με τους Σινσινάτι Μπένγκαλς, ένας νέος σοβαρός τραυματισμός ήρθε να σοκάρει την NFL.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Τάμπα Μπέι Μπακανίερς με τους Ντάλας Καουμπόις για τα wild card των play-offs της NFC, ο wide receiver των Μπακς συγκρούστηκε με τον safety των Καουμπόις, Ντόνοβαν Γουίλσον, έπεσε στο έδαφος και δεν κατάφερε να σηκωθεί.

Just saw this hit on the injury to Russell Gage. Terrible. Hope he’s okay. pic.twitter.com/UwXYp0yvdT