Η Wilson επιστρέφει στα παρκέ ως η επίσημη μπάλα του NBA

To ΝΒΑ (National Basketball Association) και η εταιρεία Wilson Sporting Goods Co. προχώρησαν σε μία πολύ σημαντική ανακοίνωση που αφορά όλους τους λάτρεις του μπάσκετ. Συγκεκριμένα, η Wilson μπάλα μπάσκετ επιστρέφει ως επίσημη μπάλα στο NBA, στο WNBA (Women’s National Basketball Association), στο NBA G League, στο NBA 2K League και στο Basketball Africa League (BAL).

Πάνω στην ώρα για την 75η επέτειο του Αμερικανικού Πρωταθλήματος, η επιστροφή της Wilson σηματοδοτεί και την επιστροφή στις ρίζες, όπως και την αρχή ενός νέου κεφαλαίου κυριαρχίας της εταιρείας στον χώρο των παρκέ, από τη σεζόν 2021-2022.

Για την ιστορία, η Wilson ήταν ο επίσημος προμηθευτής για τις μπάλες του NBA για 37 σεζόν, που χρονολογούνται από όταν η διάσημη εταιρία κατασκεύασε τις πρώτες επίσημες μπάλες του NBA το 1946.

Η Wilson και το NBA μοιράζονται την ίδια επιθυμία να αναδείξουν το παιχνίδι σε όλο τον κόσμο! Η δέσμευση της εταιρείας σε αυτή την αποστολή έχει βάλει τις μπάλες μπάσκετ Wilson στα σπίτια, στους δρόμους και στα πάρκα κάθε ηπείρου. Για το λόγο αυτό, η Wilson Evolution είναι η #1 μπάλα μπάσκετ στην Αμερική την οποία επιλέγουν οι λάτρεις του αθλήματος και ομοίως, η Wilson FIBA 3x3 βρίσκεται στο προσκήνιο σε διεθνές επίπεδο.

Και τώρα η Wilson βάζει τις μπάλες μπάσκετ στα χέρια των μεγαλύτερων διεθνών παικτών, εδραιώνοντας τη Wilson ως την καλύτερη μπάλα μπάσκετ.

Μαζί, η Wilson και το NBA έχουν ως κοινό στόχο να κινητοποιήσουν τους παίκτες και τους οπαδούς, ώστε να καινοτομήσουν εξελίσσοντας το παιχνίδι και δημιουργώντας νέες ιστορίες για το αγαπημένο τους άθλημα.

Για το παιχνίδι.

Για τον κόσμο.

Welcome back to the NBA.