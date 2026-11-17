Ο Παναγιώτης Φασούλας με επιστολή του στάθηκε στο πόσο σημαντικές είναι οι εκλογές της ΕΟΚ στις 20 Δεκέμβρη.

Οι εκλογές της ΕΟΚ είναι προγραμματισμένες για τις 20 Δεκέμβρη. Ο Παναγιώτης Φασούλας με επιστολή του τόνισε πως δεν πρέπει να λείψει κανείς από τη διαδικασία, ενώ πρόσθεσε μεταξύ άλλων πως: «Χρειαζόμαστε μια Ομοσπονδία διαφανή, που θα λογοδοτεί και θα βάζει τους λογαριασμούς της στο φως. Που θα αντιμετωπίσει το μεγάλο χρέος, με ανθρώπους που θα έχουν ως γνώμονα το καλό της ΕΟΚ και όχι το προσωπικό συμφέρον. Που έχουν την κατάρτιση, τη θέληση και το κουράγιο να θεραπεύσουν τα καταστροφικά πεπραγμένα του προηγούμενου καθεστώτος».

Η επιστολή του Παναγιώτη Φασούλα

Αγαπητοί φίλοι/φίλες του μπάσκετ,

Το άθλημα διέρχεται μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ιστορίας του. Το σκάνδαλο του Basketgate και οι χειραγωγημένοι αγώνες δεν έπληξαν μόνο την αξιοπιστία της Ομοσπονδίας. Πλήγωσαν κι όσους υπηρετούν το άθλημα με εντιμότητα:

Τους αθλητές, τους προπονητές, τους διαιτητές, τα στελέχη των συλλόγων και φυσικά τον κόσμο που παρακολουθεί και ήθελε να πιστεύει ότι το παιχνίδι κρίνεται στο παρκέ και όχι στα παρασκήνια.

Τα όσα είδαν το προηγούμενο διάστημα το φως της δημοσιότητας είναι το φυσικό απότοκο μιας νοσηρής νοοτροπίας, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται από λίγους και ο διάλογος αντιμετωπίζεται ως απειλή. Δυστυχώς, αυτού του τύπου η λογική συνεχίζει να υπάρχει και σήμερα, απλώς με άλλους (;) εκφραστές.

Το άθλημα, όμως, που υπηρετούμε αξίζει κάτι καλύτερο και το γνωρίζουμε όλοι, πλην βεβαίως όσων σκοπίμως εθελοτυφλούν.

Στις 20 Δεκεμβρίου όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου θα κληθούν να αποφασίσουν για το μέλλον του αθλήματος. Για το καλό του μπάσκετ, δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μετά από ένα σκάνδαλο τέτοιου μεγέθους, η αποχή και η αδιαφορία θα δώσουν τροφή σεόσους έφεραν το μπάσκετ σε αυτό το σημείο. Ο κακός δαίμονας, αγαπητοί φίλοι/ες, που βαραίνει την ΕΟΚ φεύγει μόνο όταν η ίδια η κοινότητα του μπάσκετ αποφασίσει να τον διώξει.

Χρειαζόμαστε μια Ομοσπονδία διαφανή, που θα λογοδοτεί και θα βάζει τους λογαριασμούς της στο φως. Που θα αντιμετωπίσει το μεγάλο χρέος, με ανθρώπους που θα έχουν ως γνώμονα το καλό της ΕΟΚ και όχι το προσωπικό συμφέρον. Που έχουν την κατάρτιση, τη θέληση και το κουράγιο να θεραπεύσουν τα καταστροφικά πεπραγμένα του προηγούμενου καθεστώτος.

Θέλουμε μια Ομοσπονδία που θα υπηρετεί το άθλημα και όχι τον εαυτό της. Που θα ανοίξει τις πόρτες της και θα υπάρξει επιτέλους διάλογος και συνεννόηση, για νακερδηθεί ξανά η αξιοπιστία της ΕΟΚ και έτσι ο φίλαθλος, ο διαιτητής κι ο παράγοντας του κάθε σωματείου να μην αμφιβάλλει για τις πρακτικές που ακολουθούνται.

Για τους παραπάνω λόγους, λάβαμε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση και την ανοιχτή συζήτηση για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στις 17:00, στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20) απευθύνοντας κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την προεδρία της ΕΟΚ, στους εκπροσώπους φορέων (ΣΕΠΚ, ΠΣΑΚΚ, ΕΣΑΚΕ) και στα ΜΜΕ.

Η πρώτη μας επιλογή ήταν η αίθουσα «Γιώργος Κολοκυθάς», στο ίδιο το σπίτι του μπάσκετ. Η ΕΟΚ όμως απέρριψε το αίτημά μας, επικαλούμενη ότι οι χώροι της δεν διατίθενται για προεκλογικές εκδηλώσεις. Βέβαια, εμείς δεν ζητήσαμε χώρο για προεκλογική συγκέντρωση. Ζητήσαμε έναν χώρο για να μιλήσουμε όλοι. Και μια Ομοσπονδία που έχει καθαρή τη συνείδησή της δεν θα είχε λόγο να αποφεύγει τον διάλογο.

Σε κάθε περίπτωση απευθύνουμε για άλλη μια φορά πρόσκληση σε όσους αγαπούν το μπάσκετ, στους εκπροσώπους φορέων (ΣΕΠΚ, ΠΣΑΚΚ, ΕΣΑΚΕ), στα ΜΜΕ αλλά και σε όσους θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για την ΕΟΚ να δώσουν το «παρών». Γιατί το μέλλον του αθλήματος δεν γράφεται πίσω από κλειστές πόρτες. Γράφεται στο φως και με όλους μας παρόντες.

Παναγιώτης Φασούλας.